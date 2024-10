Kiderült, kik váltják Sárközi Ákost A Konyhafőnökben

Tizenegyedik évadához érkezett A Konyhafőnök, amelyben már nem a megszokott séfekkel találkozhatnak majd a nézők, mivel Sárközi Ákos nem fog visszatérni. Mint azt a korábbiakban megírtuk, a séf – aki a műsor eddigi tíz évadából hatban zsűrizett – úgy számolt vele, hogy az idei szériában is szerepelni fog, ám a csatornának más tervei voltak.

A produkció azonban végül máshogy döntött, ami érzékenyen érintette és teljesen váratlanul érte Sárközit

– mondta akkor egy stábtag.

Hogy pontosan kit vagy kiket is szántak a helyére, arról eddig nagy volt a hallgatás, ám most kiderült, hogy az RTL két új Michelin-csillagos séfet választott.

Kaszás Kornél, a Babel Budapest étterem rock ’n’ roll vezető séfje és Tóth Szilárd, a SALT étterem kíméletlenül precíz vezetője és társtulajdonosa, aki a világ 100 legjobb séfje között szerepel a The Best Chef listáján, csatlakoznak a legendás gasztroreality legújabb évadához

– írták.

A csatorna úgy fogalmazott, a zsűri mellett más újdonságokra is lehet számítani, mivel hosszabbak lesznek a válogató adások, illetve új kötényszerzési szabályokat vezettek be. A farmerkötényeken kívül a piros, a sárga és a zöld színű kötényekért fognak megküzdeni a versenyzők, akiknek a megpróbáltatásait november 18-tól követhetik nyomon a tévénézők. A főnyeremény ugyanakkor nem változott, a legügyesebb szakács továbbra is 10 millió forintot zsebelhet be.