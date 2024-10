Bérczesi Róbert: Volt, hogy tizenkét napig ébren voltam, nem ettem, nem ittam

Több mint négy év telt el azóta, hogy Bérczesi Róbert utoljára nyúlt kábítószerhez, amiről korábban az Index kulturális rovatának podcastműsorában is beszélt. A Hiperkarma frontembere lapunknak úgy nyilatkozott, a drog minden szinten hátráltatta az életét, és akkor sikerült lemondania káros szenvedélyeiről, amikor ráébredt arra, hogy merre tart, így egyik napról a másikra nemet tudott mondani a szerekre.

Mint akkor kifejtette, három és fél év telt el úgy, hogy nem gitározott és nem írt dalt a Hiperkarmának. Az áttörés 2023. december 24-én jött el, amikor megírta élete első józan dalát, a Tik-tak című számot, amit egy egész album követett, annyira megszállta az ihlet. Arról, hogy pontosan mit is élt át abban az időszakban, amikor még a markában tartották őt a drogok, egy 24.hu-n megjelent interjúban emlékezett vissza. Bérczesi elmondása szerint ez az utolsó alkalom, hogy nyilatkozik ebben a témában.

Ahogy a lapnak arról beszámolt, 15 éves volt, amikor először berúgott, majd az alkohol mellé nyugtatót kezdett szedni, levélszámra. Ez olyan állapotot eredményezett nála, hogy annyira berúgott, hogy másnap már semmire nem emlékezett.

Aztán huszonhárom éves koromban megismerkedtem az LSD-vel és az ecstasyval, illetve rákaptam a marihuánára is, az alkohol akkor egy időre kicsatlakozott az életemből, de nálam mind közül a legjobban a speed talált be. 2001-ben szoktam rá, és végigkísérte a drogos pályafutásomat. Később, 2007-től jött a kokain, 2011-ben pedig az interneten vásárolható kristályok – na azok tették be teljesen a kaput. Zárt osztályra kerültem, de amint kijöttem, visszaestem. Ezután már „csak” tíz gramm fű és tíz gramm speed volt a heti adagom, de előtte a kristályoktól volt, hogy tizenkét napig ébren voltam, nem ettem, nem ittam