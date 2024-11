Meghan Markle versenyezne egy hollywoodi szupersztárral, de egy vagina-illatgyertya miatt veszíthet

Sussex hercegnéje nyolc hónappal ezelőtt egy videóval, a márkához tartozó Instagram-oldalával és weboldalával adott hátszelet a projektnek, azóta azonban nem árult el részleteket, csak egy logót és egy várólistát osztott meg a rajongókkal. Tina Brown királyi szakértő arról beszélt, hogy Markle alaposan tanulmányozta a hollywoodi sztár, Gwyneth Paltrow sikeres Goop márkáját. Aki esetleg nem ismerné a Goop nevű oldalt: ez egy webshop, ahol Gwyneth Paltrow árulja különösebbnél különösebb portékáit. Ilyen például a vagina- vagy éppen orgazmusillatú gyertya, vagy a női ciklust kedvezően befolyásoló hüvelykavics.

A hercegné védjegybejelentései arra utalnak, hogy a luxuscikkek széles skáláját tervezi árulni, a csúcskategóriás háztartási cikkektől kezdve az ínyenc lekvárokig.

Markle-nek nem ez az első kiruccanása a wellnesspiacra, hiszen korábban már vezetett egy életmódblogot The Tig néven, amely utazási és étkezési tippeket, valamint hírességek vendégposztjait tartalmazta. Brown szerint Meghan a Goop elkötelezett olvasója lett a The Tig vezetése alatt, amelyet azután hagyott abba, hogy elkezdett randizni Harry herceggel.

Brown méltatta Paltrow „okos” wellness-e-kereskedelmi oldalának létrehozását, amely olyan termékeket dobott piacra, mint az 550 dolláros (több mint 200 ezer forintos) gyógyító kvarc nyakláncok és a 66 dolláros (mintegy 25 ezer forintos) yonitojások a fokozott orgazmusért. „Bár a sajtó sokat gúnyolódott rajta, a Goop vonzotta a nagybefektetőket és mostanra egy 250 millió dolláros üzlet lett belőle, úgy, hogy néhány bizarr termék is figyelmet és bevételt hozott a márkának” – véleményezte a szakértő.

Szóba sem jöhet a vagina-illatgyertya

Egy bennfentes szerint „Meghan mindig a Goopról beszélt”.

A szakértő azonban úgy látja, hogy a The Tig és a Goop projekteket nem lehet összehasonlítani, mivel „Ami a Tigből hiányzott, az Paltrow ravasz pozicionálása volt, vagyis, ő is benne volt This Smells Like My Vagina illatgyertyájának szenzációhajhász marketingjében, amely viszont soha nem került volna ki Markle komolyan ízléses Tigjére”. Bennfentesek azt is felvetették, hogy Meghan versenyezni szeretne Paltrow oldalával, amely busásan profitál a New Age wellnessluxuscikkekből. A Tig a kedvenc robusztus vörösboráról, a Tignanellóról kapta a nevét. A beszámolók szerint Markle új életmódmárkája, az American Riviera Orchard valószínűleg az ételekre és italokra fog koncentrálni, hogy valami „elérhetőt” hozzon létre az embereknek.

A pletykák szerint csak jövő év májusában debütál majd a márka, hogy egybeessen egy főzőshow-val, amit a hercegné a Netflixen fog vezetni.

A tervezett márka júniusban keltett néhány kisebb hullámot, amikor a hercegné PR-csomagot küldött Harry herceg argentin pólójátékos barátjának, Nacho Figuerasnak, amely kutyakekszet és egy üveg málnalekvárt tartalmazott. Ezt megelőzően olyan hírességeknek küldött hasonló csomagokat, mint Kris Jenner, Mindy Kaling és Chrissy Teigen.