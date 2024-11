A kanapékirályok kedvenc alkoholos itala lehet a legkárosabb az egészségre

Ideje felkelnie a kanapéról a sörfogyasztóknak, egy kutatás szerint ugyanis ők vannak kitéve a legnagyobb egészségi kockázatnak az alkoholos italok kedvelői közül. A sörivás egészségre gyakorolt hatásai aggodalomra adnak okot, ugyanis a fogyasztók nemcsak magasabb kalóriabevitelt és alacsonyabb fizikai aktivitást mutatnak, de nagyobb eséllyel élnek egészségtelen életmódot is. Egy amerikai kutatás szerint a sörivók étkezési szokásai és fizikai aktivitása növeli az elhízás és a krónikus betegségek kockázatát, különösen akkor, ha a korsókat gyorsételekkel párosítják.

Azzal már talán senkit sem először riogatnak, hogy az alkoholfogyasztás rövid és hosszú távon is számos káros hatást gyakorol az emberi szervezetre. Ezekre a figyelmeztetésekre pedig érdemes is odafigyelni, hiszen az alkohol túlzott mértékű bevitele nemcsak májkárosodást és magas vérnyomást okozhat, hanem megnöveli a szív- és érrendszeri betegségek, valamint többféle daganatos megbetegedés kialakulásának kockázatát. Az alkoholfogyasztás gyakran vezet függőséghez, mentális egészségi problémákhoz, illetve memória- és koncentrációs zavarokhoz, amelyek hosszú távon komolyan befolyásolják az életminőséget. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint az alkohol évente 3 millió ember halálát okozza világszerte.

Az italozás Magyarországot sem kíméli, a World Population Review 2023-as adatai szerint nálunk a legmagasabb az alkoholfogyasztási zavarok előfordulási gyakorisága, ugyanis a teljes népesség 21,2 százaléka érintett. Persze sokan nem is válogatnak, ha alkoholról van szó, azonban talán még a nagyivók körében is mindenkinek van olyan kedvenc itala, amelyet a legszívesebben kér ki a kocsmapultnál.

A legnépszerűbb ital lehet a legkárosabb

Ennek ellenére a legnépszerűbb italok szinte az összes országban ugyanazok, hiszen a sör és a bor továbbra is a globális lista élén foglalnak helyet, de a régiónként eltérő röviditalok is tartják a lépést az egyesek által csak kísérőként fogyasztott nagyágyúkkal. A fent is említett egészségkárosító hatások miatt jogosan gondolhatnánk, hogy igazából az alkohol a probléma, nem pedig kifejezetten annak típusa, azonban egy új kutatás szerint sokkal több múlhat ezen, mint azt korábban gondolták. Egy amerikai kutatás ugyanis megállapította, hogy az alkohol különböző típusai jelentősen más mértékben hathatnak az emberek egészségére.

És hogy melyik italtól kellene eszerint távol tartanunk magunkat a leginkább? A nemrégiben készült tanulmány szerint

a sör fogyasztása gyakorolja a legkedvezőtlenebb hatásokat a szervezetre, megelőzve a bort és az égetett szeszes italokat.

A sörivók gyakran kevésbé egészséges életmódot követnek, többet dohányoznak, kevesebbet mozognak, és nagyobb kockázatnak vannak kitéve az elhízás és az ahhoz kapcsolódó betegségek terén.

A kutatást az Egyesült Államokban végezték közel 2 ezer felnőtt bevonásával, és azt vizsgálták, hogy az egyes italok fogyasztói hogyan különböznek az étkezési szokásaikban, illetve fizikai aktivitásuk szintjében. A kutatás résztvevőit négy csoportra osztották: kizárólag sörivókra (38,9 százalék), kizárólag borivókra (21,8 százalékuk), kizárólag röviditalt fogyasztókra (18,2 százalékuk) és vegyes alkoholfogyasztókra (21 százalékuk).

A kutatás során feltárták, hogy

a sörivók napi kalóriabevitele a legmagasabb, míg a fizikai aktivitási szintjük a legalacsonyabb.

Ezen megállapítások alapján a sörivók nagyobb valószínűséggel élnek egészségtelenebb életmódot, ami egyben magasabb elhízási kockázatot is jelent.

A kutatók a résztvevők étkezési szokásait a 100 pontos Egészséges Étkezési Index alapján értékelték. Ezen index az Egyesült Államokban az étrend minőségét méri, és egy 80 feletti pontszám jelzi az „elfogadható” étrendet. Az eredmények szerint a sörivók csupán 49 pontot értek el, ami a legalacsonyabb a vizsgált csoportok közül, de a többi sem teljesített jól: a borivók 55, míg a röviditalt fogyasztók 53 ponttal zártak.

A környezet lehet a ludas, felfalják a kocsmák környékét

Madeline Novack, a tanulmány vezető kutatója szerint a sörivók jellemzően fiatalabb férfiak, alacsonyabb jövedelemmel, akik hajlamosabbak a dohányzásra. Az eredmények közötti különbségek mögött részben mégis az állhat, hogy a sört gyakran olyan környezetben fogyasztják, ahol a táplálkozás szempontjából kevésbé egészséges ételek – például olajban sült gyorsételek, sós snackek és feldolgozott húsok – kerülnek előtérbe. Ezzel szemben a bor, különösen a vörösbor sokszor étkezéshez társul, ahol kiegyensúlyozottabb tápértékű ételek – például húsok, zöldségek, tejtermékek – is szerepelnek, ami kedvezőbb hatást gyakorolhat az egészségre.

Ennek ellenére a világ egyes részei továbbra is jelentősen a sörösök táborát erősítik. Emberek százmilliói fogyasztanak alkoholt rendszeresen, aminek gyakorisága és mennyisége azonban nagyban eltér országonként, kultúránként és demográfiai tényezőnként. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint az alkoholfogyasztás jelentős részét teszi ki a sör, amely a világ számos országában az egyik legnépszerűbb ital.

Az alkoholfogyasztás gyakorisága változó, de a rendszeres alkoholfogyasztók gyakran heti egy-két alkalommal isznak, különösen hétvégenként vagy összejövetelek során. A sör esetében például sokan napi szinten, akár étkezések mellé is elfogyasztanak egy-két pohárral, míg más országokban inkább a hétvégi szórakozás részeként jelenik meg. A WHO ajánlása szerint az egészséges alkoholfogyasztás heti mennyisége maximum 14 egység férfiak esetében – ezt nagyjából hat pohár bor vagy hét korsó sör fogyasztásával lehet elérni. A nőknél ez a mennyiség csupán ennek a fele, hét egység.

A legnagyobb sörfogyasztó országok között találjuk Németországot, Csehországot és Belgiumot, ahol a sör a kultúra szerves része. A csehek például az egy főre jutó sörfogyasztás tekintetében világszinten vezetnek, és az éves fogyasztásuk több mint 140 liter személyenként. Ez jóval meghaladja az európai átlagot, amely hozzávetőleg 70 liter per fő.

