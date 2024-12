Brasch Bencét elpáholták, a legendát kiütötték, Istenes a mennybe ment

Utolsó adásával, a döntőkkel jelentkezett 2024. december 22-én a Hell Boxing Kings elnevezésű bokszverseny az RTL-en, a miskolci DVTK Arénából. A rendezvénysorozaton tíz ország legjobb bokszolói mérkőztek meg egymással hétről hétre négy súlycsoportban, a fődíj pedig kategóriánként 100 ezer dollár, illetve egy WBO- és egy Hell Boxing Kings-öv volt.

A legutóbbi gálán Berki Mazsi és Brasch Bence is péppé verték ellenfeleiket, így Istenes Bencéhez hasonlóan ők is ringbe szállhattak a celeb kategória, súlycsoportjuknak megfelelő döntőiben. Emellett még egy legendás gálamérkőzést is láthattak a nézők, Kunkli Tivadar szállt szembe Boráros Gáborral, de természetesen a továbbjutott profi bokszolók, például Kiss Levente, Kovács Kruzító és Mester Soma is megmérkőztek a fődíjért. Búza Rafael győzőtt, Mester Soma és Kovács Kruzító kikapott, Kiss Levente pedig győzedelmeskedett a profik döntőjében.

Brasch Bence kikapott

A celeb finálék sora Immanuel Adenubi és Brasch Bence összecsapásával kezdődött. Brasch Bencének az első menetben több szép találata is volt, de Immanuel Adenubi sem maradt adósa a színésznek. A második menetben úgy tűnt, hogy a cseh celeb kissé elfáradt, de így is sikerült tiszta találatokat bevinnie és hirtelen erőre kapott.

A harmadik menet elején már Adenubi dominált, majd rendkívül heves összecsapás (adok-kapok) alakult ki a két versenyző között.

Ellenfele többször tisztán eltalálta Brasch Bencét, egy pillanatra úgy tűnt, hogy adenubi kiüti a színészt.

A negyedik menetet is jól kezdte a „fekete párduc”, Brasch teljesen eszköztelennek és tanácstalannak látszott, nem tudta a mérkőzést és a menetet sem megfordítani. Immanuel Adenubi győzedelmeskedett.

Berki Mazsi negyvenmillió forintot nyert

Berki Mazsi Denisa Valovával csapott össze a döntőben. A közönségszavazásban részt vevő nézők szinte teljesen biztosak voltak benne, hogy Berki Mazsi fog győzni, aki nagyon jól, meglehetősen magabiztosan kezdte az első menetet. Iszonyatos találatokat vitt be ellenfelének, az első menet az övé volt. A második menet kőkemény csatát hozott, őrületes párharc alakult ki.

A magyar celeb emberére talált a döntőben. Valová nemcsak könnyűszerrel állta Berki Mazsi kőkemény csapásait, hanem több erős ütést is bevitt ellenfelének.

A harmadik menetben Berki Mazsinak több tiszta, nagy erejű és látványos találata volt. Úgy tűnt, hogy hamarosan eldőlhet a csata, de a negyedik menetben ellenfele újra erőre kapott, így egy pillanatra kissé kétségessé vált ki lesz a győztes. Az izgalmas mérkőzést követően mindenki a pontozóbírók döntését várta. A bírák számára nem volt kérdéses, hogy ki a jobb, Berki Mazsi egyhangú pontozással nyerte a párharcot.

Taktikus bunyó, Istenes győzelem

Istenes Bencének a bolgár Stratimir Georgievvel kellett megküzdenie a döntőben. A magyar celebritás nagyon magabiztosan várta az összecsapást. Az első menetet irgalmatlan iramban kezdték a felek, majd kikötődött Istenes cipője, de a probléma hamar megoldódott és parázs párharc alakult ki.

A második menet elején nagyon jól védekezett Istenes Bence, majd átvette a mérkőzés irányítását. A harmadik menetben világossá vált, hogy a bolgár versenyző csak az ütőerejében bízhat.

Nagyon durva csata alakult ki, Istenes pedig dominálta az eseményeket.

Az utolsó menet is parázs ökölvívást hozott, a végére mind a két versenyző alaposan elfáradt. A pontozóbírók is Istenes Bencét látták jobbnak, a műsorvezető győzött.

Legenda a szorítóban

A Hell Boxing King gálamérkőzésén a magyar thai boksz legenda Kunkli Tivadar és a nála 28 évvel fiatalabb MMA-harcos, Boráros Gábor lépett a szorítóba. A mérkőzés előtt a nézők elenyésző többsége úgy látta, hogy Boráros esélyesebb a győzelemre.

Az első menetben inkább Boráros dominált, puhatolóztak a felek. A második menetben többször keményen talált az MMA-harcos, a legenda alig indított akciót. Kunkli a menet végén azonban megvillantott valamit a tudásából.

A harmadik menetben egy Boráros akció után rászámoltak Kunklira, akit megrendítettek a találatok és padlót is fogott a menet közepén.

A bíró a legenda megrendült állapotát látva lezárta a mérkőzést. Boráros Gábor technikai K.O.-val győzőtt.