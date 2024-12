A 68 éves Tom Hanks nem először szerepelt a jövőre 50 éve képernyőn lévő Saturday Night Live című műsorban, amelynek hétvégi adásában újra feltűnt. Ezúttal a produkció Five-Timers Club nevet viselő szegmensében lehetett látni Scarlett Johanssonnal, Paul Rudd-dal és John Mulaney-vel egyetemben. A Gyilkos a házban sorozat színésze ugyanakkor szokatlanul viselkedett a műsorban, és a rajongók egyből kiszúrták remegő kezeit.

Ezzel kapcsolatban több olyan hozzászólás érkezett a Saturday Night Live hivatalos Instagram-oldalán, amelyekben Hanks esetleges egészségi problémájára hívták fel a figyelmet.

Tom Hanks keze remeg?

– írta egyikük, majd egy másik felhasználó így válaszolt a kérdésére: „Én is észrevettem! És most aggódom.” Egy harmadik pedig arról írt, már régebben is felfigyelt erre, amikor a The Graham Norton Show-ban szerepelt.

A színész egyelőre nem reagált az aggódó kommentekre, ám nem először vetődött fel, hogy gond lenne az egészségével. 2022 júniusában a remegő kezei láttán egy orvos késztetést érzett arra, hogy a Daily Mailen keresztül üzenje meg neki, ez a Parkinson-kór korai jele lehet. Akkoriban épp az Elvis című filmet harangozta be, de képtelen volt uralkodni remegő jobb kezén, miközben a mikrofont tartotta és beszélt. Úgy próbálta megfékezni a remegést, hogy bal kezét a mikrofon aljára, a jobb alá helyezte, rövid időre pedig kezet is váltott.

Stuart Fischer orvos úgy nyilatkozott, a felvételek degeneratív betegségre utalnak, elsősorban Parkinson-kórra.

A másik lehetséges állapot az esszenciális tremor, de ez általában fiatalabb korban jelentkezik – bár a szorongás és a stressz súlyosbíthatja. Általában a 20-as és 30-as éveikben járó embereket érinti

– tette hozzá, kizárva a lehetőséget, hogy ez az állapot összefüggésbe hozható lenne Hanks cukorbetegségével.

Míg Robert H. Eckel, az American Diabetes Association igazgatósági tagja és az American Heart Association korábbi elnöke úgy fogalmazott, a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedőknek remeghetnek a kezeik, ha vércukorszintjük túl alacsony lesz, de sok lehetséges oka lehet még a remegésnek, így aki efféle változást tapasztal, forduljon orvoshoz.