A „Pokol first ladyje” is orosz luxusfaluba menekíthette családját

Az elismert kardiológus, Fawaz Akhras és felesége, a nyugalmazott diplomata Sahar a London egyik külsőbb részének számító, de a szírek közt népszerű Actonban nevelték fel lányukat egy nem kirívó, de azért mégis olyan 496 millió forintra taksált sorházban. Nem sajnálták a taníttatására a pénzt, Aszma ugyanis a londoni Queen's College magániskolába járt, ahol évi közel 4,5 millió forint az éves tandíj.

Felsőfokú tanulmányait a londoni King's College-ban végezte, ahol informatikát és francia irodalmat hallgatott. Innen a bankszektorba vezetett az útja; mielőtt 2000-ben hozzáment Bassár el-Aszad – a közelmúltban megbuktatott – szír elnökhöz, a Deutsche Banknál és a JP Morgannél dolgozott Londonban, Párizsban és New Yorkban. Miként a család szomszédjai elmondták a Daily Mailnek, az Akhras család viselkedése jelentősen megváltozott Aszma férjhezmenetele után: szerették fitogtatni a vagyonukat és nem voltak már közvetlenek az ismerőseikkel szemben.

Sahar már nem járt abba a butikba sem, ahova előtte évtizedekig, drága ruhákat kezdett el hordani, amihez Louis Vuitton táskát párosított. Vannak így most olyan felhangok is, hogy a szülők a szíriai emberektől ellopott pénzt mentek elkölteni Moszkvába.

„Mind tudtuk, hogy Aszma szülei Actonban élnek, de nem háborgattuk őket, mert arról nem tehetnek, hogy egy brutális diktátor a vejük. És egyébként sem akarunk semmi illegálisat csinálni ebben az országban. Úgy hallottuk, hogy elhagyták az Egyesült Királyságot részben a saját biztonságuk érdekében, és mivel a lányukkal akarnak lenni” – mondta a lapnak egy helybéli.

A családegyesítéshez valóban ez tűnik most az egyetlen lehetőségnek: bár Aszma el-Aszad szír és brit kettős állampolgár, a brit kormány bejelentette, hogy nem szívesen látott személy az országban.

Míg a nép vegetált és az embereket gyilkolták, a first lady vásárolgatott

A demokráciában felnőtt és magasan képzett Aszma el-Aszadtól sokat várt a világ, és a szír kormány is fontos PR-eszközt látott benne. Arról, hogy a luxust is szereti, a kiszivárgott levelezéseiből értesülhettünk 2012-ben, amikor már egy éve tartott a polgárháború. Eszerint a first lady az elnöki palotába több tízezer font értékben rendelt bútorokat a londoni Harrods luxusáruházból, további tízezer font értékben pedig csillárokat, asztalokat és gyertyatartókat Párizsból.

De azért nem szórta két kézzel a pénzt, ugyanis londoni intézőjét megkérte, hogy menjen el megnézni a Harrodsba egy leértékelt, 1,3 millió forintba kerülő vázát. Szerencséjére volt még belőle, a közvetítőtől ugyanis ez a levél jött vissza:

Megvettük, 15 százalék engedményt kaptunk. 10 hét a szállítási idő, de ma egy Armani lámpát is meg kell kapnia. Ha bármi másra lenne szüksége, kérem, jelezze!

A first lady maga is szívesen intézte a bútorbeszerzést, többmilliós berendezési tárgyak és műalkotások után is érdeklődött (a Wikileaks szerint összesen 136,5 millió forintot költött az elnöki palota berendezésére), aminek köszönhetően a Daily Mailtől ki is érdemelte a „Közel-Kelet Marie Antoinette-je” gúnynevet a „Pokol first ladyje” mellé.

De a ruházkodásra is odafigyelt, férjének golyóálló darabokat rendelt, magának gyémánt nyakláncot csináltatott Párizsban, és 2,7 millió forintért hozatott magassarkút Christian Louboutintől. A közelmúltban pedig számos tárgyi bizonyíték került elő, amely a család drága ízlését támasztja alá: többek közt Givenchy, Dior, Louis Vuitton, Chanel és Hermés papírzacskókat és dobozokat, valamint seregnyi luxusautót, köztük Lamborghiniket, Ferrarikat és Rolls-Royce-okat is dokumentáltak a damaszkuszi elnöki rezidenciára és más, a családhoz kötődő ingatlanokba behatolók.

Ahogy a Washington Post fogalmaz, míg a szír nép éhezett, az Aszad család igazán értette a mostanság népszerű csendes luxustrendet – azaz úgy éltek a legnagyobb fényűzésben, hogy azt mélyen titkolták.

A luxusmárkák mellé költözhetnek az orosz milliárdosenklávéba

Hiába van közel 20 luxuslakása a családnak a moszkvai felhőkarcolókban, elég valószínűtlen, hogy egy palota kényelmét megszokva ezentúl így éljenek – ez már csak a privát szférát tekintve és védhetőségi szempontból sem hangzik túl logikusan. Mi is írtunk már a csak Rubljovkának nevezett orosz gazdagnegyedről, sajtóértesülések szerint azon belül Barvikha település lehet az elűzött elnöki família új otthona, vagy ahogy a The Spectator szerzője írja, Aszadék lesznek a legújabb kiállítási darabok „a világ legfurcsább állatkertjében”, Putyin egykori országvezetőket tartalmazó gyűjteményében.

Merthogy itt lakik többek közt a volt jugoszláv elnök, Szlobodan Milosevics családja, Aszkar Akajev volt kirgiz elnök (akit a 2005-ös „tulipános forradalom” űzött el), a távollétében terrorizmusért és gyilkosságért elítélt Aszlán Abasidze, a grúziai Adzsar Autonóm Köztársaság egykori vezetője, és a 2014-ben megbukott Viktor Janukovics volt ukrán elnök is.

Errefelé a birtokok akár egész hatalmasok is lehetnek, az ingatlanok meg méregdrágák, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy Janukovics itteni rezidenciáját (mert a rosztovi régióban is van egy) több mint 20 milliárd forintra becsülik. Persze, egy ilyesmire Aszadéknak is fogja futni, az Egyesült Államok külügyminisztériuma ugyanis 1-2 milliárd dollár közé becsüli azt a magánvagyont, amely különböző offshore számlákon pihen. A Deutsche Welle értesülései szerint azonban az sem kizárt, hogy ennél nagyságrendekkel többet loptak a szír néptől. A lap 200 tonna aranyról ír, amely része a többi vagyonelemmel együtt valahol 22 és 122 milliárd dollár közé taksált összegnek, amellyel a házaspár rendelkezhet. (A polgárháború kitörésekor a brit kormány mindössze 50 millió dollárt zárolt, amit Aszad a HSBC banknál parkoltatott.) Ezt alátámaszthatja az is, hogy Aszad unokatestvérét, Rami Makhloufot Szíria leggazdagabb emberének tekintették, akinek vagyona valahol 5 és 10 milliárd dollár közt lehetett, valószínű tehát, hogy az elnök ennél többel rendelkezik. (A vállalkozó és az elnök kapcsolata 2020-ban romlott meg, így félreállították, házi őrizetbe helyezték, Aszad pedig átvette a cégbirodalmat.) De egy másik unokatestvér számláján is lefoglaltak 3,2 milliárd dollárt a svájci hatóságok 2016-ban pénzmosás gyanújával, a spanyol és a francia hatóságok pedig ugyanígy tettek Aszad unokaöccsének 600 millió eurós, hoteleket, éttermeket és egyéb ingatlanokat tartalmazó portfóliójával.

De kell is a pénz! Rubljovkában a házakat nem (csak) riasztóberendezéssel védik, a lakók sokat költenek a biztonsági személyzetre is, akik közül sokan az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) ügynökei. Barvikha lakosainál tehát alig van Aszadékkal rokonszenvezőbb és megértőbb közösség szerte Oroszországban, és az sem mellékes, hogy itt még csak rendelni sem kell, el lehet menni személyesen megnézni a termékeket a luxusüzletekbe.

A Barvikha Luxury Village a település szívcsakrája, a luxus-bevásárlóközpont, ahol olyan márkák butikjai várják a szebb napokat is megélt diktátorfeleségeket, mint a Versace, a Valentino, a Tom Ford, a Saint Laurent, a Dolce&Gabbana, a Giorgio Armani, a Balmain vagy a Chopard. (De a híres moszkvai luxusáruháznak, a Tsumnak is van itt képviselete.) Így van, sok európai nagy brand fittyet hány Ukrajnára is, meg az európai szankciókra, a Leave Russia portál tételesen felsorolja, hány cég is hazudozott kivonulásról vagy csak hallgatott mélyeket és nem tett semmit.

De az Aszadoknak további jó befektetésre is van lehetőségük most Moszkvában: már árulják az Armani márkás luxuslakásokat a divatházzal együttműködésben, nekik meg már úgyis van hozzá passzoló lámpájuk.