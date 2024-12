Nagyon mélyre süllyedt a Reszkessetek, betőrök! színésze

Devin Ratray, a Reszkessetek, betörők! Buzz McCallistere bűnösnek vallotta magát kétrendbeli családon belüli erőszak bűntettében – írta a brit Daily Mail hírportál. A férfit bántalmazáson kívül szexuális erőszak elkövetésével is vádolják. Korábbi barátnőjét a tanúvallomás szerint egy oklahomai hotelszobában fojtogatta, míg egy másik korábbi partnere, Lisa Smith azzal vádolja, hogy a férfi elkábította, majd szexuálisan bántalmazta őt.

Az amerikai színész végül 2024 februárjában bűnösnek vallotta magát kétrendbeli családon belüli erőszakban. Ennek eredményeként a 47 éves színész elkerülte a börtönbüntetést, és lezárult egy évek óta tartó ügye Oklahomában, azonban New Yorkban folytatódik a nyomozás nemi erőszak miatt.

Információk szerint az amerikai színészt három év próbaidőre ítélték, és arra kötelezték, hogy vegyen részt bántalmazóknak tartott foglalkozásokon, valamint drog- és alkoholvizsgálaton.

Devin Ratray-nek ezen kívül fedeznie kell a bírósági költségeket, és nem léphet kapcsolatba az áldozattal, a volt barátnőjével. A színész videókapcsolaton keresztül jelent meg a bíróságon az ügyvédjével együtt. Erre azután került sor, hogy a sztár kritikus állapotban került kórházba, majd kiengedték, jelenleg orvosi utasításra otthon lábadozik.

Visszautasított autogram vezetett a bántalmazáshoz

A bántalmazási ügy előzménye a vádirat szerint az, hogy Devin Ratray egy éjszakai bárban italozás közben dühös lett akkori partnerére, miután a nő visszautasította a férfi két női rajongóját, akik autogramot szerettek volna kérni a színésztől. Miután a pár visszatért a szállodai szobájába, a férfi a vád szerint az ágyra lökte a nőt, majd egyik kezét a nő torkára, a másikat pedig a szájára tette.

A tanúvallomás szerint az áldozat nehezen lélegzett a fojtogatástól, ráadásul a vádlott a kezével a barátnője száját is befogta. A nő azt állítja, a színész azt mondta neki eközben, hogy „így fogsz meghalni”. Az áldozat ezután megharapta a férfi kezét, majd segítségért indult. A színész ekkor abbahagyta a fojtogatást, de állítólag ezután verni kezdte barátnőjét, akinek végül sikerült kiszabadulnia, és kirohanni a szobából.

Amikor a nő visszatért a holmijáért, a vallomás szerint a férfi a hotelszobában található íróasztalnak lökte. Az áldozat több sérülést szenvedett, többek között a szeme körül, az ajkán, a mellkasán és a karján. A pár az incidenst követően szakított. Információk szerint az esetet követően, 2021-ben az amerikai színész feladta magát, azonban komolyabb vizsgálatok nélkül, 25 ezer dolláros óvadék letételét követően kiengedték az őrizetből, és tovább tagadta a vádakat.

Devin Ratray ellen 2022-ben újabb nyomozás indult a volt barátnőjének 2017-es feljelentése alapján, aki azt állította, a férfi megerőszakolta őt. Lisa Smith azt mondta, a 45 éves színész elkábította, mielőtt szexuálisan bántalmazta volna, az eset után pedig azonnal feljelentést tett a rendőrségen. Devin Ratray minden ellene felhozott vádat tagadott, és kijelentette: nem feküdt le a nővel.

Lisa Smith néhány héttel később rendőrségi feljelentést tett, és Salt Lake Cityben találkozott a rendőrség egyik nyomozójával, aki tévesen azt jelölte meg a feljelentésben, hogy a nő nem akar büntetőeljárást indítani. A nőt állítása szerint „letaglózta”, hogy a rendőrség nem vizsgálta ki az állításait.

Látva, hogy más bántalmazásával vádolják, rájöttem, hogy mindent meg kell tennem, hogy megakadályozzam, hogy még több nőt bántson

– fogalmazott Lisa Smith, aki azt is elárulta, hogy ezt követően találkozott a manhattani kerületi ügyészség szexuális bűncselekményekkel foglalkozó részlegének ügyészével, aki bocsánatot kért az ügy kezelése miatt.

A kultikus karácsonyi filmben a főszereplő Kevin legidősebb bátyját játszó 47 éves színész még csak 13 éves volt, amikor a karácsonyi hagyománnyá vált kasszasikert forgatták. Ezt követően az MTV Damage Control című valóságshow-sorozatának állandó szereplője lett, majd olyan filmekben és tévésorozatokban játszott, mint a Dennis, a komisz, a Kis szörnyetegek, vagy a Wall Street pillangói, de feltűnt a Better Call Saulban is. Emellett zenei karrierbe kezdett, a Little Bill and the Beckleys nevű formációban énekesként és gitárosként próbálta ki magát.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20-as számon vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg.im.gov.hu

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon