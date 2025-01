Minden eddiginél nagyobb földrengés pusztíthat idén?

A próféciák és jóslatok mindig is lenyűgözték az embereket, különösen akkor, ha azok meg is valósultak, vagy olyan emberek jövendöltek meg egy-egy esetet, akiknek korábban már sikerült ez. Utóbbiak közé tartozik az oklahomai lelkész, Brandon Dale Biggs is, aki azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy előre jelezte a tavalyi Donald Trump elleni merényletet, amely részleteiben megegyezett a későbbi eseményekkel. Most azonban egy még ennél is sötétebb látomással állt elő: egy pusztító, 10-es erősségű földrengést jósol idén az Egyesült Államokban. De vajon mennyire vehetők komolyan az ilyen előrejelzések, és milyen más, neves jóslatok váltak valóra az elmúlt évszázadokban?

A naptári év végén és az új év elején gyakran hallani különböző jóslatokról, amelyek az adott esztendő lehetséges történéseit jelzik előre, azonban nem csak Nostradamus népszerű, és sokszor meglehetősen szabadosan értelmezett próféciái voltak azok, amelyek aztán valósággá váltak.

Az emberi történelem során mindig is léteztek olyan személyek, akik próféciákat, látomásokat vagy jövőbeli eseményekre vonatkozó előrejelzéseket tettek. Ezek a jóslatok érthetően gyakran megosztják az embereket, hiszen míg egyesek valódi spirituális ajándéknak, mások egyszerű véletlennek vagy ügyes manipulációnak tartják őket.

Ugyanakkor hiába érdemes tényleg komoly fenntartásokkal kezelni őket, van, aki jócskán beletrafált már olyan események bekövetkezésébe, amelyeket csak akkor tudott volna biztosan előre jelezni, ha később teljes mértékben a saját kezébe veszi annak beteljesítését is.

Trump merényletét is megjósolta, most pusztító természeti katasztrófát vizionál

A sokszor összeesküvéselmélet-hívőnek vagy éppen kattintásvadásznak tartott (a videói alapján nem véletlen) Brandon Dale Biggs, egy oklahomai lelkész és önjelölt próféta, 2024-ben került a figyelem középpontjába, amikor azt állította, hogy Isten látomásokon keresztül figyelmeztette őt egy Donald Trump elleni merényletkísérletre. A március 14-én közzétett Last Days elnevezésű YouTube-videójában Biggs részletesen beszámolt álmáról, amelyben állítólag látta, hogy egy golyó száguld el Trump füle mellett, olyan közel, hogy az elnök dobhártyája is megsérült.

Láss csodát, néhány hónappal később, egy pennsylvaniai kampányrendezvényen Trump valóban célpontja lett egy merényletnek. Az elkövető, Thomas Matthew Crooks golyója pedig éppen Trump jobb füle mellett suhant el, mielőtt a biztonságiak megállították volna a támadót – akárcsak a lelkipásztor látomásában. Annak ellenére, hogy egy vezető politikus elleni merénylet aligha olyan esemény, amelynek nincsen komoly valószínűsége, az eset után sokan kezdtek hinni Biggs képességeiben, és azóta is tűkön ülve várják, mit jósol meg még az általuk igazi prófétának tartott férfi.

A követőinek nem is kellett sokat várniuk Biggs újabb, nagy port kavaró víziójára, a lelkész ugyanis egyik 2025-re vonatkozó jóslatában egy pusztító, 10-es erősségű földrengést jövendölt az Egyesült Államokban, amely szerinte a New Madrid, azaz az Új Madrid törésvonal mentén fog bekövetkezni – szúrta ki a Metro. Ez a szeizmikus zóna egészen Missouri, Arkansas, Tennessee, Kentucky és Illinois államok területén húzódik, és már a történelem során is komoly földrengések történtek ebben a régióban. Biggs látomása szerint ráadásul

a rengés nemcsak több ezer ember halálát okozza majd, de a Mississippi folyásának irányát is megváltoztatja, az érintett területen pedig az összes cölöpökre épített ház és híd össze fog omlani.

És hogy mikor? Biggs szerint a katasztrófa három nappal azt követően következik majd be, miután a hónapok óta hadban álló Izraelben megpróbálják megvalósítani a Jeruzsálemet kettéosztó, kétállami, békés berendezkedést.

Persze mindez már csak amiatt is meglehetősen légből kapottnak tűnik, hogy ilyen erősségű földrengést korábban sosem mértek a Földön. Ráadásul a United States Geological Survey szakértői szerint egy 10-es magnitúdójú földrengés megvalósulása gyakorlatilag lehetetlen. Egy ilyen földrengéshez ugyanis egy rendkívül hosszú törésvonalra lenne szükség, amely jelenleg nem létezik a kutatók szerint a Földön.

A valaha mért legerősebb földrengés 1960-ban történt Chilében, 9,5-ös magnitúdóval. Ez a rengés egy közel 1600 km-es törésvonal mentén zajlott, és hatalmas pusztítást okozott. A tudományos érvek ellenére Biggs látomása sokakban már most félelmet keltett, de újraindította a vitát arról is, hogy a próféciáknak van-e egyáltalán bármilyen valóságalapjuk.

Valóra váltak – vagy mégsem?

A próféciák mindig is az emberi kultúra részét képezték. Az emberek hajlama, hogy hinni akarnak a jövendölésekben, gyakran a bizonytalanságból fakad. A jövő kiszámíthatatlansága sokak számára ijesztő, így a jóslatok reményt, iránymutatást vagy egyszerű magyarázatot nyújtanak. Azonban a legtöbb esetében nehéz eldönteni, hogy valóban előrejelzésről, ügyes manipulációról vagy csupán véletlen egybeesésről van szó. Akárhogy is, ezek a történetek évszázadok óta formálják kultúránkat, hitvilágunkat, és valószínűleg a jövőben is hatást gyakorolnak majd a tömegekre.

Michel de Nostredame, vagy ismertebb nevén Nostradamus a 16. század egyik legismertebb prófétája volt, akinek egyes jóslatait a mai napig árgus szemekkel figyelik az emberek. Négysoros verseiben (quatrain-jeiben) ugyanis olyan eseményekről írt, amelyeket egyesek szerint később a történelem teljes mértékben igazolt is. Ezek között van többek között London 1666-os nagy tűzvésze, ugyanis egyik versében egyesek szerint utalt egy pusztító katasztrófára, amely eltörli London jelentős részét. Állítólag szintén megjósolta Napóleon felemelkedését, hiszen egy nagy vezető feltűnését is említi, akinek neve „Napaulon Roy lesz”, de írásaiban egyesek azt is felfedezni vélték, hogy a 9/11-es terrortámadás már évszázadokkal ezelőtt meg lett jövendölve.

Hozzá hasonlóan telitalálatot jegyzett Jeane Dixon amerikai asztrológus, aki 1956-ban megjósolta, hogy egy demokrata elnököt meggyilkolnak az 1960-as évek elején, amelyet érthetően sokan John F. Kennedy meggyilkolásának tituláltak. Ebben persze nem is tévedett, hiszen az egykori amerikai elnököt 1963 novemberében egy merénylő lelőtte Dallasban, ugyanakkor Dixon több téves jóslatot is tett, például azt, hogy a harmadik világháború 1958-ban veszi majd kezdetét.

Vele ellentétben Morgan Robertson valóban nagyot nézhetett, miután 1898-ban írt novellája, a Futility történései valósággá váltak, ugyanis a kötetben egy hatalmas hajó, a Titan elsüllyedt, miután egy jéghegynek ütközött. A sztori nem véletlen tűnik ismerősnek, ugyanis pontosan ez történt a valóságban a hasonszőrű Titanic nevű hajóval néhány évvel később, 1912-ben. Szintén sikerült pontosan jósolnia Mark Twainnek, az író ugyanis azt állította, hogy tudja, hogy a Halley-üstökös érkezésekor fog meghalni, mivel 1835-ben, az üstökös első látogatásakor született. Twain aztán tényleg 1910-ben hunyt el, néhány hónappal azelőtt, amikor az üstökös visszatért. Az öngyilkos hajlamú Twain ráadásul állítólag nem jóslatát igazolva, saját kezűleg vetett véget az életének, hanem egy szívroham végzett vele. Edgar Cayce, az „alvó próféta” transzállapotban tett jóslatai közül szintén sok megvalósulni látszott, ő többek között a második világháború kitörését vagy a holokauszt borzalmait is előrevetítette.

Napjaink történéseit a fentiek ellenére talán mégis a népszerű animációs sorozat, A Simpson család epizódjai jelezhették előre, ugyanis több részben is olyan eseményeket „jósoltak meg”, amelyek később valósággá váltak. Például Donald Trump elnökségének, az okosórák megjelenésének vagy a Notre-Dame leégésének előrevetítése, majd valósággá válása is sokakat megdöbbentett, azóta pedig nincsen olyan globális esemény, amely kapcsán ne kerülnének elő a sorozat képkockái.

Az pedig, hogy az előbbiek közül melyik mese habbal, vagy éppen melyik válik a szerencsének, vagy esetleg másnak köszönhetően valósággá, hamarosan kiderül – csak győzzük kivárni.

