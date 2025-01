„Isten áldja Bindzsisztánt” – hangzik el Majka új videóklipjében, amely az áthallás miatt akár úgy is tűnhet, Magyarország kormányába szállt bele páros lábbal. Erre utaló jeleket a dalszövegben is lehet találni, de a nagyhatalmak (Egyesült Államok, Kína, Oroszország) is felsejlenek benne.

Pénteken kora este jelent meg a friss videóklip a zenész Youtube-csatornáján, amely egy elképzelt, mélyen korrupt államban játszódik, és bemutatja egy velejéig romlott kormányfő működési mechanizmusát. Maga a rapper ennek a talán nem annyira ismeretlen államnak, Bindzsisztánnak a vezetője, ahol minden csak „a pénz, pénz, pénzecske körül forog”.

Majka korábban azért került támadások kereszttüzébe, mert Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közös fotót posztolt vele a Facebookon. A TV2-től azóta az RTL-hez igazolt műsorvezető-rapper viszont már korábban is készített rendszerkritikus dalt.

Hogy a Csurran, cseppen című dal is kormánykritika, arról az alább kigyűjtött részletek egyértelműen tanúskodnak:

A miniszterelnök neve Pandúr Pjetró, aki nem kényezteti el a médiát, nyolcéves regnálása alatt nem adott interjút, és még korrupciós vádakkal is illetik.

Megjelenik a képernyőn egy ősi bindzsi közmondás...

Csak annyit kellett kiáltani a hatalomért, hogy „Ruszkik, haza!”

A képzeletbeli miniszterelnök szemét kilőtték egy bizonyos tüntetésen.

„Nagyobbak lettünk, mint egy gyülekezet, csak szidnom kellett a melegeket” – hangzik el.

Megjelennek a gyerekkori cimborák, akiknek egy része „köztörvényes”.

Jól jönnek a bindzsi miniszternek a választási célegyenesben a romák a dalszöveg szerint.

„Közbeszerzés kiszervezve, huligánok pipa” – énekli Majka.

A videó egyes részein megjelenő nézői üzenetek is beszédesek, és ha ez nem volna elég, a klip végén megjelenik egy kiírás is, miszerint a fikciós interjú után a stáb tagjai tragikus hirtelenséggel kizuhantak egy kórház ablakán.

Nem ez az első alkalom, hogy Majka rendszerkritikus témával jelentkezik; mint emlékezetes, a Molnár Tamással készített, Azt beszélik a városban klipje a rapper YouTube-csatornáján másfél nap alatt több mint egymilliós megtekintést produkált. Ebben a produkcióban a szerzők erős bírálatot fogalmaznak meg a társadalommal, valamint a hatalmon és az ellenzékben lévő politikusokkal szemben. Az erről készült írásunkat ide kattintva olvashatják el.

A legújabb alkotásról pedig ki-ki döntse el maga, hogy melyik országról szól...

(Borítókép: Majka 2023. július 1-én. Fotó: Németh Kata / Index)