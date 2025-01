Tartalomgyártók milliói mondhatnak búcsút a tejelő TikToknak

Sötét nap köszönthet az Egyesült Államokra, amennyiben Donald Trump nem akadályozza meg a TikTokot betiltó törvény hatályba lépését január 19-én, amelyet már a Legfelsőbb Bíróság is jóváhagyott. Ahogy arról a korábbiakban az Index is beszámolt, tavaly április 23-án az amerikai szenátus megszavazta a Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act nevű jogszabályt, amelyben megfogalmazták: ha a ByteDance kínai vállalat nem adja el a tulajdonrészét egy Egyesült Államok által is jóváhagyott vevőnek, akkor a közösségi felület nem működhet tovább az országban. A komoly fellépésre azért lehetett szükség, mivel a törvényhozók álláspontja szerint a kínai kormány a TikTokon keresztül kémkedik, aminek gátat szeretnének szabni.

A jogszabályt a napokban leköszönő Joe Biden amerikai elnök is támogatta, így már nem sok ideje maradt a ByteDance-nek, hogy találjanak egy olyan vevőt a platformra, amely az amerikaiaknak is megfelelő. Jelentkező akadt is, a cég ugyanakkor hallani sem szeretett volna erről az opcióról, sőt a kínai kormány kijelentette, hogy meg fogják akadályozni az adásvételt. A vállalat még tavaly áprilisban azt nyilatkozta: „170 millió amerikai szólásszabadságát tiporja el a törvény, tönkretesz 7 millió vállalkozást, és bezár egy olyan platformot, amely évente 24 milliárd dollárral járul hozzá az Egyesült Államok gazdaságához”. A ByteDance-et képviselő ügyvéd pedig nemrég azt állította, inkább kivonulnak az országból, minthogy gyorsan vevőt találjanak.

A TikToknak így már meg vannak számlálva az órái, és csak a január 20-án hivatalba lépő Donald Trumpon áll vagy bukik, hogy végleg elsötétül-e, vagy sem – az elnök már többször jelezte, hogy szeretné, ha fennmaradna. A platform betiltása kapcsán egyébként már az amerikai tartalomgyártók is a bírósághoz fordultak, eddig nem túl eredményesen, pedig tény, hogy az ő megélhetésük is egyelőre a levegőben lóg. Az elmúlt hetekben ellepték az influenszerek által készített tartalmak a TikTokot, amelyben ki kétségbeesve, ki hitetlenkedve, ki reménnyel telve vetette fel, hogyan tovább. Ahogy az már a ByteDance előbbiekben idézett nyilatkozatából kiderült, az Egyesült Államokban körülbelül 170 millió felhasználója van a platformnak, ami durván a lakosság fele. Továbbá kétmillióan vannak azok, akik influenszerként a TikTokkal keresik a kenyerüket.

Közülük sokan B opciók után kutattak, azt tervezve, hogy visszatérnek a Facebookra és az Instagramra – még oktatóvideók is készültek, hogyan mentsék le az összes tartalmukat, és töltsék fel újra valamelyik közösségi oldalra –, de olyan lehetőségek is felmerültek, hogy regisztrálnak a kínai Xiaohongshu platformra, amit az amerikaiak már röviden csak Rednote-ként emlegetnek – mivel Little Red Bookot, azaz kis vörös könyvet jelent. Ennek következtében az alkalmazás, ami 300 millió felhasználóval Kína legnagyobb közösségi felülete, hamar az élre ugrott az online áruházaknál. Az országnak egyébként a Rednote volt a válasza a hamar nagy népszerűségre szert tevő Instagramra, de egészen eddig a pillanatig a világ más pontjain nem tulajdonítottak neki nagy jelentőséget.

Annak hatására viszont, hogy a TikTok betiltásának időpontja egyre csak közeledett, és biztató hírek sem érkeztek arról, hogy megakadályoznák ezt az intézkedést, több mint 700 ezer új tagja lett a platformnak, ahol megjelent a TikTok-menekült hashtag is. Egyes tiktokerek arról készítettek videót, hogy a felületen már kínaiul tanítják őket a felhasználók, hogy még egyszerűbben tudják használni az alkalmazást. A legtöbb kínai meleg szívvel fogadta az amerikaiakat, akiktől azt várják el, hogy tartsák tiszteletben a többi usert, illetve ne politizáljanak. Míg a második lehetőség a Rednote mellett a szintén ByteDance-hez tartozó Lemon8, amit az Instagram és a Pinterest alapján alkottak meg, de rendelkezik videómegosztó funkcióval is, ami már inkább a TikTokra hajaz. Az még nem tiszta, hogy a TikTok esetleges betiltása után a Lemon8 is hasonló sorsra juthat-e.

Új munka után néznek?

Az előbbiekben ismertetettek fényében felmerülhet, hogy azok a TikTok-felhasználók, akik korábban nemcsak szórakozásként, hanem kereseti forrásként tekintettek a platformra, hogyan fogják fenntartani magukat. Az influenszerek döntő többsége ugyanis pont amiatt hagyta ott az állását, hogy egy jóval kötetlenebb, mégis stabil, anyagi biztonságot jelentő munka után nézzenek. Ebbe a képbe pedig tökéletesen beleillett a TikTok, amelynél ők határozták meg azt, hogy mennyit és mikor dolgoznak. Ez a fajta szabadság pedig a munkahelyek nagy részénél nincs meg.

A 27 éves Danielle Pheloung például több mint 430 ezer követőt szerzett a platformon, aminek köszönhetően végül saját céget is alapíthatott. Ezt megelőzően, 2019 és 2021 között a Morgan Stanleynél dolgozott, majd a Goldman Sachsnál, ahol körülbelül évi 83 500 és 140 000 dollár közötti összeget keresett meg – ez jelenlegi árfolyamon 33,5 és 56,2 millió forintra jön ki. Ezen adatokat mérlegre helyezve azzal, amiről egy másik tartalomgyártó, Bryce Lapham számolt be, könnyen szívéhez kaphat az ember.

Lapham állítása szerint ugyanis ő kevesebb mint egy hónap alatt keresett meg 80 ezer dollárt – 32,1 millió forintot – a TikTokon, így az elmúlt időszakot arra használta fel, hogy minél több pénzt tehessen zsebre, mielőtt betiltják. Úgy fogalmazott, a TikTok adta lehetőségek arra buzdították őt, hogy felhagyjon korábbi állásával, és szerencsét próbáljon a felületen, ám most pont a közösségi oldal kényszeríti őt rá arra, hogy visszatérjen abba az ördögi körforgásba, amiben a hétköznapi dolgozó emberek nagy része van.

(Borítókép: tüntetők az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának épülete előtt 2025. január 10-én Washington DC-ben. Fotó: Andrew Harnik / Getty Images)