Százmilliókért keltek el Bob Dylan népszerű dalának nem ismert változatai

Február 6-án jelenik meg a hazai mozikban és világszerte is a Bob Dylan életéről szóló, Sehol se otthon című film, amelyben Timothée Chalamet alakítja az énekest. A jelenleg 83 éves előadóról készült produkció kapcsán most még nagyobb érdeklődés övezi a hozzá köthető ereklyéket, amelyek egy része a napokban egy aukció keretében talált új gazdára.

Ahogy arról a BBC News beszámolt, a Julien’s Auctions aukciósház árverésén 508 ezer dollárért, vagyis több mint 204 millió forintért vette meg egy érdeklődő Dylan egyik, ha nem a legnépszerűbb dalának a szövegtervezetét. A lap úgy fogalmaz, két sárga lapról van szó, amelyen a Mr. Tambourine Man dalszövegének három, géppel írott változata van, és ezek közül egyik sem a végleges verzió. A papíron ráadásul szerepelnek az énekes kézzel írt megjegyzései is, valószínűleg ez dobott igazán az értékén.

Dylan holmijai közül emellett szintén eladták egy 1968-ban készült festményét, amit ő festett és írt alá, illetve az egyik gitárját, egy 1983-as Fender Telecastert. Sőt, sikerült továbbadniuk néhány rajzvázlatán és azon a farmerdzsekin, amit az énekes az 1987-es Hearts on Fire című filmben viselt. A BBC szerint összesen közel 1,5 millió dollár – 603 millió forint – értékben találtak új gazdára az ereklyék.

Mint ismert, Bob Dylan Oscar-, Golden Globe- és tizenegyszeres Grammy-díjas amerikai énekes, aki ezenfelül egy irodalmi Nobel-díj birtokában is van. Leghíresebb dalát, a Mr. Tambourine Mant még 1964-ben írta, majd később a The Byrds rockegyüttes is feldolgozta. Utóbbi változat meg sem állt a Billboard Hot 100 slágerlista első helyéig.