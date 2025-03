Csonka András elárulta, miért maradt szingli

Csonka András közel harminc éve él egyedül. A színész az Egyedülfekvők.hu-nak adott interjújában elárulta, hogyan került ebbe a helyzetbe, és miért nem tudja már feladni ezt az életmódot. Beszélt az egyedül élés előnyeiről, hátrányairól és arról, hogy szerinte mit gondol a többség az egyedül élőkről. Szó esett még az utazásról is, amely a színész szerint egyedül még különlegesebb élményt nyújt.

Csonka András az egyedulfekvok.hu-nak adott interjút, melyben többek között arról beszélt, hogy miért maradt szingli, mik ennek a pozitívumai és negatívumai, és mi a véleménye a társadalomnak az egyedül élő emberekről.

A színész elmondta, hogy 31 évesen költözött el családjától, ugyanis édesapja hosszan tartó betegsége miatt nem akarta magára hagyni édesanyját, és vigyázni akart rá. Emiatt elsősorban szüleivel foglalkozott, és nem nyomasztotta a családalapítás kérdése. Hozzátette, hogy nem akarták befolyásolni, ugyanakkor elég öntörvényű, így nem is lehetett volna.

Csonka András elárulta, hogy az egyedül élés számára életmóddá vált. Ugyan voltak kapcsolatai, de egyik párjával sem költözött soha össze, mert igényelte a saját életteret.

Egyáltalán nem terveztem, de úgy alakult az életem, hogy ebben a helyzetben maradtam. Lassan harminc éve, hogy egyedül élek, ennyi idő után már nem is tudja feladni ezt az ember, mert úgy érzi, megfullad. Nekem szükségem van arra a szabadságra, amit én diktálok magamnak. Szeretem, hogy az életem koreográfiáját én tervezhetem meg, és hogy nem kell alkalmazkodnom senkihez

– hangsúlyozta a színész. Úgy véli, hogy sokan sajnálják az egyedül élő embereket, de ezt a hozzáállást ő nem szereti, szerinte a többség irigykedik rájuk. Viszont hozzátette, hogy akik érzelmesebbek, azokat rosszul érintheti az egyedül élés, valamint az idősek félhetnek a kiszolgáltatottságtól.

„Fiatalabb korában az ember egyáltalán nem törődik azzal, hogy mi lesz akkor, ha esetleg lebetegszik, és nincs mellette senki, aki segíthetne. Ahogy haladunk előre az időben, a kiszolgáltatottságtól való félelem egyre erősödhet. Ez egy szorongást okozó tényező, ami nekem is eszembe szokott jutni. De az is igaz, hogy van, akinek van családja, és mégsem kapja meg a szükséges segítséget. Nem papírforma, hogy család esetén lesz, aki gondoskodik idős korában az emberről” – magyarázta az énekes, aki igyekszik kiélvezni az egyedül töltött napokat, melyeket utazással tölt, ahol az ismerkedésre is több lehetőség nyílik szerinte.

Ha egy utazásra nem tud velem jönni senki a baráti körömből, én akkor is elindulok, csak emiatt nem fogok itthon maradni. Nagyon sok különleges élményt lehet így gyűjteni. Az ilyen utakon abban a tempóban haladok, ahogy nekem kényelmes, és azt nézek meg, amit akarok. Ha pedig nincs kedvem kimozdulni, akkor ott maradok a szobában. Ez is hatalmas szabadságot tud adni

– mondta Csonka András, aki januárban lett 60 éves.