Ahogy a mondás tartja: alkalom szüli a fotballt

– Ugye, elvtársak, ahogy a népi bölcsesség is mondja, nem mind arany, ami fémlik, de a sport erő, egészség, és a futás sem szégyen, ha hasznos. (Taps.) Itt, ebben az imperilizmus lángjaitól ölelt gyáva népnek nincs hazájában fel kell készülnünk arra, hogy rossz pénz nem boldogít, csak jó, ha van miből elvenni. Ööö, elveszni.Az MSZMP Dél-Buda–Észak-Pesti Munkahelyi Alapszervezeti Függetlenített Pártbizottsági Titkárainak negyedéves tanácsülésére bizonytalan csend telepedett. Mindenki érezte, hogy Sinkófa elvtárs valamire ki akar lyukadni, de senki nem tudta, hogy mire. De hamarosan kiderült, mire. – Tudjuk, hogy az imperilisták megpróbálják meghódítani a világot, terveket kohászolnak arra, hogyan gyűrjék maguk alá a szabad világot. – Kovácsolnak – szólt közbe egy halk hang. – Kovácsol, kohászol, egykutya ura a fakó, hát nem? Hát mit kovácsolna, ha nem kohászolnánk? Egy pillanatnyi csönd után folytatta a szónok. – De emlékszünk arra is elvtársak, hogy a leggazabb imperilistát is meg tudjuk ragadni ott, ahol neki a legjobban fáj. A magyar nemzet..., ööö, a magyar nép..., igen, és főleg a dolgozó munkás-parasztság, emlékezhetünk, ott is csapást tudott mérni rájuk, ahol senki nem várta: a fotballban. Gondoljunk csak a dicsőséges londoni hatháromra! – Futball, Sinkófa elvtárs – szóltak neki ismét. – Persze, persze, hiszen futni kell, sőt, az az igazi, ha a labda fut, ami ugye keletnémetül is úgy van, hogy ball. Szóval fusson az a ball, elvtársak, sőt, a jobb is, mármint nem a klerikális elhajlók, azok legfeljebb csak a történelmi igazságszolgáltatás elől, hanem a lábak és a labdák. Azt indítványozom tehát, elvtársak, hogy kerüljön elfogadásra egy dél-buda–észak-pesti körzeti grundépítési program, ahogy a szocializmus alapjait, építsünk úgy fotballpályát is, ahogy a költő elvtárs mondta, százat, ezeret. Kispályát, nagypályát, füveset, salakosat – minden gyeptégla tégla az imperilizmus koporsójában is.