Mit adott nekünk Bécs?

Nem is régen olvasóink írták meg a harminc évvel ezelőtti úti élményeiket. A bécsi magyar folklórból (kis stiklik, nagy kultúrsokk) úgy tűnik, az osztrák főváros mindenekelőtt adott:Gorenjét, Commodore-t, Limara parfümöt, Shopping Cityt, a magyar viszonyokhoz képest óriási bevásárlókocsikat, amiket mindenki megpróbált púposra tömni; ingyen téphető bevásárlószatyrokat, amikből a nagymama akkora adagot rakott el, hogy még húsz évvel később is volt belőlük; “olyan” videófilmeket, amiket az eladó rögtön be is tett a gyerek előtt, abszolválva a szexuális felvilágosítást is; óvszerautomatát, “magyar, ez nem rágó” felirattal; de a kapitalizmus első gyakorlati leckéit is a promóciós trükköktől a vállalkozni tanulásig.

(Fotó: Urbán Tamás / FORTEPAN)