Arcok a telepről

Deim Pál festőművésznek már az ükapja is szentendrei volt. A Pest Megyei Hirlapnak készítetett anyag idején műcsarnokbeli kiállítására készült, fára festett képekkel, damilon függő fabábukkkal. Ez öndefinícióját is alakította: „Jól van, akkor festő vagyok, piktor. Tulajdonképpen mindegy, mit mondok, lényeg: milyen anyagokkal dolgozom. Eszerint asztalos is lehetnék.” (Fotó: Urbán Tamás / FORTEPAN)