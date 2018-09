Fölkoncoltatik, aki a SAS-behívót megtagadja

Miklós Lajos, ahogy mindig, most is Dorogra ment, de most megint el kellett hagynia az országot: újra a keleti frontra kerültek. Mivel a németek nem bírtak a Vörös hadsereggel, rugalmas visszavonulásra szorultak, az oroszok Németország felé zavarták őket. Miklós Lajost több társával együtt az ausztriai Linz városánál fogták el, négy évre szovjet hadifogságba került, előbb Szaratovba, majd Sztalinoba (a mai Gorlovka). Erről az időszakról sosem mesélt a lányának, csak annyit mondott, hogy bevagonozták őket, barakokban tartották őket, ahol rettentően hideg volt, és szinte alig ettek. Az oroszokat érthető okokból gyűlölte, és később azt sem engedte, hogy unokáját a lánya Ivánnak nevezze el. Márta még ma is bánja, hogy a háborús emlékeiről nem beszélgetett többet apjával.

(Fotó: Miklós Lajos / FORTEPAN)