A Pajtás kemence mellett 3-4 kilót is lehetett fogyni

Faluhelyen leginkább otthon, kemencében sültek a kenyerek, amik a népes családok miatt gyakran 3 kiló körüliek voltak. A városokban is sokáig, egészen az 1970-es, 1980-as évekig tartották magukat a 2 kilós kenyerek, hogy aztán átadják a helyüket a kilósoknak. Ha ma megvizsgáljuk egy átlag szupermarket kínálatát, már a kilós kenyér is ritka, a legtöbb fél kilós, vagy még annál is kisebb: 25-35 dekás. Ezen az 1920-as, karácsonyi képen felsorakozók valószínűleg még békebeli, 2 kilós kenyerek előtt állnak. (Fotó: Horváth Lajos / FORTEPAN)