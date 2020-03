Fortepan járvány idején: képek otthonról

A Fortepan a legnagyobb, szabadon használható, magyar nyelvű online fotóarchívum. Az Indexen a Fortepan szerkesztőivel együttműködve mutatjuk be a legizgalmasabb gyűjteményeket a huszadik századi magyar, amatőr fotósok hagyatékaiból.

Kedves Barátaink!

A következő hetekben mindannyian többet leszünk otthon. A naponta olvasott több száz hír és komment közben talán az analóg világra is több időnk jut. Többen mesélték, hogy visszatér a többkötetes nagyregények korszaka, de már jönnek a kötéssel-horgolással kapcsolatos meg kertészkedős tippek is.

Egy ötletünk nekünk is van: osszák meg velünk a családi fotóalbumuk képeit! Kíváncsian és szeretettel várjuk a fotóikat a múltból. Ha van kedvük levenni a polcról a nagyszülők albumait, küldjék el nekünk is az érdekesebb képeket. Használjuk a Fortepant arra, amire kitaláltuk: meséljük el, milyen volt itt, Magyarországon élni. Lassan tíz éve, hogy apró darabkákból próbáljuk meg kirakni a mi XX. századunkat. Néhány ilyen darabka önöknél is lehet. Szkenneljék be vagy fotózzák le a saját múltjukat, és küldjék el nekünk ide: fortepan@gmail.com. A képeket örömmel megosztjuk a Facebook-oldalunkon vagy a Fortepanon. Lássuk, milyen fotók rejtőznek önöknél, otthon!

Barátsággal:

Tamási Miklós

A mellékelt néhány apró darabkával mi is szeretnénk hozzájárulni a XX. századunk minél teljesebb képének összeillesztéséhez. 1918_május_27_olasz front_Both György (balról a 3.) (Fotó: Both Erzsébet és Both Róbert / FORTEPAN)

Talán rendhagyó ez a kép, mert csak „félig” fotó. Amiért többek között elküldöm önöknek, az az érdekesség, hogy a villamosbérlet tulajdonosa, nagybátyám a „fokozott tanulás" eredményeképpen református lelkész lett. (Fotó: Jezsoviczki Noémi / FORTEPAN)

1914, Keszthely, Grohmann Károlynál (balra) disznóölés (Fotó: Fejér László / FORTEPAN)

A fényképezőgépet aukción vettem, semmit sem tudok a tulajról, de természetesen előhivattam a képeket. (Fotó: Wágner Rita / FORTEPAN)

Anyai nagyapám, Árendás Mihály hagyatékából küldök néhány érdekes szkennelt fotót. Ezek kisméretű papírképként maradtak meg, a készítő családtag lehetett, de nem tudjuk, ki vagy kik. Eltérő időpontokban készültek a képek, van, amelyik az 50-es évek elején (ünnep), ezen még apai nagyapám is látható, innen tudjuk. A helyszín Tardos (Komárom-Esztergom megye) és környéke. Az ünnep fotón a tardosi kőbánya is kivehető a képen, a kocsma előtt készült, a süttői elágazásban. A mészégetős sorozat állítólag az egykori héregi mészégető kemencéknél készült (bár Tardoson mellett is vannak ilyen kemencemaradványok), ahol a tardosi mészégetők dolgoztak a 1950–es, 60-as években. A kovácsműhely (kovácsolás, lakatosmunka) képei későbbiek, kb. a 70-es évekre datálhatók, valószínűleg a vértestolnai téesztelepen készültek. Az aratási fotóról sajnos nem tudunk semmit, csak azt, hogy Tardoson készült, de régebbinek néz ki a többinél, akárcsak a kőbányászokról készült kép. (Fotó: Izing Imre / FORTEPAN)

Apám és nagymama, előbbi jobbra, nyilván (Fotó: EnTe / FORTEPAN)

1941, Csongrád (Fotó: Novák Attila / FORTEPAN)

Családi kép, 1925 (Fotó: János Gergely / FORTEPAN)

1981 júniusában szovjet űrhajósok – Leonyid Popov, Valerij Rjumin és Vlagyimir Satalov altábornagy, a szovjet légierők főparancsnokának űrhajózási helyettese – látogattak kis hazánkba. Ez alkalomból az űrhajósok feleségeikkel ellátogattak a soproni határőrséghez is, erről tudósítanak a képek. (A képeken apám is szerepel.) (Fotó: Pné Horváth Zsuzsanna / FORTEPAN)

Várna, 1963 (Fotó: G.J / FORTEPAN)

A fényképek 1910 és 1987 között készültek Budapesten, Siófokon és Tápióbicskén. Örömmel gyarapítom ezekkel a képekkel a Fortepan gyűjteményét. Üdvözlettel, Dombovári Márton (Fotó: Dombovári Márton / FORTEPAN)

Wirth Mihály, m. kir postaaltiszt (Fotó: dr. Király G. István / FORTEPAN)

A mappa képei 1944 nyarán készültek Balatonszéplakon. Érettségi előtt álló diákok társasága töltött ott több hetet, talán hónapot, hogy kisebb veszélyben legyenek, mint az akkor már bombázott fővárosban. Mindhárom képen rajta van édesanyám, a többieket sajnos nem tudom azonosítani. (Fotó: Ferkai András / FORTEPAN)

A „Fortepan otthon!” című felhívásukra küldenék egy fotót apámról: '58-ban Óbudán készült a kép (a hátára írva ceruzával) – sajnos nem tudom az utca nevét. Apám kerek 30 évesen pózol Panni típusú robogóján. Üdvözlettel: János (Fotó: János / FORTEPAN)

Kivándorolt német műbútorasztalos Cincinnati városban lévő műhely előtt családjával és alkalmazottakkal 1925 körül (édesanyám, nagyanyám, nagyapám) (Fotó: Geml József / FORTEPAN)

Biztatásotokra beszkenneltem néhány 120 mm-es negatívot a nagypapám, Pokorni János képeiből. A képek kb. 1964 és 66 között készültek Pasaréten, a Batthyány térnél és a Németvölgyi úton. Üdvözlettel: Pokorni Benedek (Fotó: Pokorni Benedek / FORTEPAN)

Küldök egy pár, általam nagyon szeretett „itthon maradt” képet, remélem, sok örömére lesz az embereknek. A számmal jelölt képek készültének helyéről és idejéről sajnos semmit nem tudok. (Fotó: Hausmann Cecília / FORTEPAN)

Csatolok pár képet – kb. egy tucat került elő nemrég. A második világháború idején, félve az esetleges vegyi háborútól, kísérleteztek védőfelszerelésekkel, hogy a fontos mezőgazdasági munkákat mindenképpen elvégezhessék. Sajnos csak annyit tudok, hogy 1940-ben készültek a képek, és azt hiszem, részt vett az elméleti kidolgozásban Tangl Harald egyetemi tanár is. (Fotó: Harmati Gábor / FORTEPAN)

Címlap és borítókép: Pokorni Benedek (Köszönjük mindenkinek!)