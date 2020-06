Mi köze Kukának, a törpének a kukásautóhoz?

Asszonyok a kézi válogatóban. Nemcsak különböző vasak, fémek, vagy a fémforgács, hanem a textilhulladékok a MÉH-hez kerültek, méghozzá az úgynevezett Textilmaradék és Fonalosztályozó Vállalathoz. Innen látták el géptisztító ronggyal az egész országot. Természetesen mint sok minden más, hiánycikk volt ez is, az évi 1300 tonnás igénnyel szemben évente csak 1100 tonna háztartási rongy került a MÉH-telepekre. Azt sem tudják sokan, hogy a len- és kenderrongyból a legjobb cigaretta- és bankópapír készült. De még furcsább dolgokat is kerültek a MÉH-hez: a vágóhidakról, a nagyobb üzemi étkezdékből és a kórházakból évente mintegy 1500 tonna csontot gyűjtöttek. Zömük a Budapesti Vegyiművekhez került, ahol enyv készült belőlük (főleg exportra), de húsliszt és műtrágya gyártásához is felhasználták. (Fotó: Bojár Sándor / FORTEPAN)