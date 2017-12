Mégis 12 évet ülhet a Samsung örököse

Fellebbeznek a dél-koreai ügyészek, mert nem elég nekik az, hogy nemrég öt évre ítélték Li Dzsejongot, a Samsung-csoport tényleges vezetőjét, 12 év szabadságvesztés kiszabását kezdeményezik, írja a Bloomberg.

A most 49 éves Li Dzse Jong csak alelnökként szerepel a cégben, de ő volt a tényleges vezető, most pedig vesztegetés, sikkasztás, adócsalás és hamis tanúzás vádjával próbál megbirkózni. „Li hatalma és gazdagsága a Samsungnál kizárólag vesztegetés eredménye” – magyarázta az egyik érintett ügyész, Park Jungszo. A dél-koreai korrupciós botrány hátteréről itt és itt olvashat bővebben.

A fő vádpont szerint Li Dzsejong politikai szívességekért cserébe 36 millió dollárnak megfelelő összeget adományozott különböző nonprofit szervezeteknek, amelyek a külön eljárásban vádolt dél-koreai elnök, Pak Gunhje bizalmasa, Csoj Szunszil irányítása alatt álltak. A vesztegetés fejében a Samsung-alelnök kormányzati támogatást remélt a cég nagyszabású átalakításához, amellyel még erősebb hatalmi pozícióba akart kerülni. Illetve eleve várható örökösnek számított a cégben, a tervezett átalakítással az örökösödési adó dollármillióit is megspórolhatta volna.

Li Dzsejong mellett korábban az ügy több más vádlottját is bűnösnek találta a bíróság. Az ügyészség eredetileg is tizenkét évi börtönbüntetés kiszabását kérte a 49 éves alelnökre. Októberben egyébként a cég névleges vezérigazgatója is lemondott.