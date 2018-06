20 százalékkal is drágulhat idén a nyaralás

Összességében a külföldi nyaralás szinte minden fontosabb célországban 10-20 százalékkal drágább lehet idén, mint egy évvel ezelőtt – írja a Portfolio.

Az euróval szemben egy év alatt 4,3 százalékkal gyengült a forint, ami a tengerpartok közül például egy olasz, görög vagy spanyol nyaralásnál jelenhet meg ez extra költségként, de nemcsak a forint árfolyama nemcsak az eurót használó országokban jelent extraköltséget: a forint a horvát kunához képest már 5,3 százalékkal, a bolgár levához képest 4,85 százalékkal gyengült tavaly nyárral összevetve.

A magyar lakosság körében a legnépszerűbb külföldi helyszín nyaralásra évek óta Horvátország, viszont a horvát nyaralást a kunán kívül több minden is megdrágította az elmúlt egy évben: drágult az autópályadíj és az üzemanyag is, ami miatt mintegy hatezer forinttal drágult annak a költsége, hogy valaki eljusson Budapestről Splitbe, így ez már meghaladja az 50 ezer forintot. Ezen kívül viszont a megélhetés is költsége is nagyot nőtt Horvátországban.

Olaszország és Görögország esetében a cikk szerint a helyi árak növekedése komolyabb infláció hiányában nem jelent óriási problémát, de ezek az országok már eddig is drágának számítottak a többi úticélhoz képest. Bulgária ugyanakkor a drágulás ellenére is elég olcsó maradt, ami már nem mondható el Montenegróról, ami a cikk szerint meglepően drága. További adatokat és részleteket a Portfolio cikkében olvashat.