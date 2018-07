az OLAF egy valószínűleg magyar szervezésű, nagy léptékű uniós pénzlenyúlási ügyben, áll a 24.hu szerint az általuk megszerzett jelentésben. Ez így lényegesen kisebb mint az OLAF által bemutatott legnagyobb ilyen magyar ügy, Tiborcz István, Hamar Endre és a magyar önkormányzatok Elios-ügye, de azért így is a legjelentősebbek közt lehet.

A mostani ügy egy, a lap által meg nem nevezett nagy innovációs támogatás lett volna elvileg, csak nem úgy sikerült az OLAF szerint, ahogy kellett volna, mivel 31 részprojektnél kellett utólag nyomozni Magyarországon, Lengyelországban és Szerbiában is.

Eredetileg egy névtelen bejelentő információi alapján kezdett el nyomozni az OLAF még 2015-ben. Két, innovációs programokra pályázó céget akartak megvizsgálni, a Pillar Europa Kutatási és Oktatási Nonprofit Kft.-t és a BME-Infokom Innovátor Nonprofit Kft.-t (mai nevén már csak Infokom Innovátor). A két cég irányítói, Walter János és Szabó Sándor egyébként is közeli üzleti partnerek voltak a Céginfo szerint.

Lehet, hogy Szemereyék is csipegettek

Az vizsgált projektek döntően informatikaiak, és az egyikben a lap szerint konzorciumvezetőként feltűnt a Waberer's-Szemerey Logisztika Kft. is. Utóbbi érintettsége azért lenne érdekes, mert idén áprilisig Matolcsy sokadik unokatestvérének, Szemerey Lórándnak a tulajdonában állt, most is egy bizonyos Szemerey Loránd vezeti.