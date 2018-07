Lassult a növekedés, nőtt az infláció az EU-ban

Növekedési, inflációs és foglalkoztatási adatokat is közölt kedden az Eurostat, így jó és rosszabb hírek is jutottak mára. Rossz hír, hogy az Európai Unióban az év második negyedévében lassult a növekedés, 2,2 százalékkal nőtt a GDP, jó hír viszont, hogy tíz éve nem volt olyan alacsony a munkanélküliség, mint most. Az infláció pedig több mint 5 éves csúcson van az eurózónában, ami jó hír is, meg nem is.

Az Eurostat adatai szerint április és június között az eurózóna bruttó kibocsátása 2,1 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, ami lassulást jelent az első negyedéves 2,5 százalékhoz képest. Az egész Európai Unió gazdasága pedig 2,2 százalékkal nőtt éves alapon. Ez egy éves mélypontot jelent a növekedésben, annyira viszont nem meglepő, a Portfolio.hu cikke szerint számítani lehetett a növekedés lassulására tavaly év végi jó növekedési adatok után.

A EU statisztikai hivatala azt is kedden közölte, hogy előzetes adatai szerint az eurózónában júliusban 2,1 százalékos az infláció, magasabb, mint bármikor volt az elmúlt öt évben. Igaz a fogyasztói árak főleg az olaj és egyéb energiaárak növekedése miatt nőttek, így az Európai Központi Bankban nem kezdtek még el nagyon izgulni. Az eurózóna gazdaságpolitikusai ráadásul sokáig amiatt aggódtak, hogy nehogy deflációba kerüljön az övezet, úgyhogy végső soron jó hír, ha van infláció.

Szintén közölte az Eurostat, hogy 8,3 százalékos volt júniusban a munkanélküliség az euroövezetben. Az előző havihoz képest nem csökkent az adat, de így is rég volt olyan kevés munkanélküli, mint most. Az egész EU-ban is elég alacsony volt a munkanélküliség, 6,9 százalékos, utoljára 2008 májusában regisztráltak ilyen kevés munkanélkülit.

Magyarország elég jól teljesít az EU-n belül, nálunk volt a harmadik legalacsonyabba munkanélküliségi ráta Csehország és Németország után, 3,6 százalék. A legrosszabb adat Görögországból jött, ott még 20 százalék fölött van a munkanélküliség.