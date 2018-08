Már épül a 2Rule első márkaboltja

Még a Nemzeti Együttműködés Rendszerében is ritkán látott sebességgel hódítja meg Magyarországot Mészáros Lőrinc legújabb cége, a sportruházatokat gyártó 2Rule. Azután, hogy szinte egyik pillanatról a másikra egy sor magyar focicsapat cserélte Nike és Adidas mezeit Mészárosék márkájára, a cég nem hivatalos szóvivője, Bayer Zsolt pedig bejelentette, hogy utcai ruhákkal is hódít majd a sikermárka, már a cég első márkaboltját is elkezdték építeni.

A lelkes sportszerető lakosság a Váci úton, a héten gazdát cserélt Promenad Gardens irodaház aljában nyílik majd. A Zoom.hu a Cushman & Wakefield ingatlantanácsadó cég tanulmányára hivatkozva azt írja, ezen a környéken nagyjából 15,25 euró körüli bérlei díjért lehet üzletet bérelni. Hogy meddig tarthat Mészárosék sportszermárkájának gőzerővel indult hódítása, miből fogja tudni a cég kifizetni a bérleti díjat, arról itt írtunk részletesebben.

(Borítókép: Bődey János / Index)