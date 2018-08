Mészáros Lőrinc öccse macimézben utazik

Ön tudta, hogy Mészáros Lőrincnek van egy öccse, aki szintén cégeket vesz? Pedig van, Mészáros Jánosnak hívják, és a 24.hu cikke szerint nemrég vett egy mézmaci-gyártó céget. Nem maciméz-gyártó, mert nem a mézet gyártja, hanem a macit, amibe belemegy a méz. Ez a felcsúti székhelyű Nektárplast Műanyagfeldolgozó, Élelmiszercsomagoló és Kereskedelmi Kft., amelyet Mészáros János cége, az Agro-Felcsút Kft. vásárolt meg.

Mészáros János ugyan nem akkora NER-lovag, mint bátyja, de azért ő is jutott állami megrendelésekhez, az Agro-Felcsút Kft. például szerszámokat szállíthatott a Várkert-bazár felújításához, a MÁV pedig 1,7 milliárd forintért vett felsővezeték-szerelő járművet és pótkocsikat. Jánosnak trafikjai is vannak, a a Pegazus Trade nevű, 2011-ben megvett cégét pár év alatt milliárdos forgalmú céggé fejlesztett fel, és alpolgármester is volt Felcsúton.