9 milliárdért vesz elektromos autókat a kormány

Az Orbán-kormány nagyon szereti az elektromos autókat, Varga Mihály ezért látogatja a Teslát Kaliforniában, Szijjártó Péter ezért büszkélkedik vele, hogy a BMW-nél elektromos autókat is gyártanak majd. És hogy látszódjék, mennyire komolyan is veszi a dolgot a kormány, el is költ 9 milliárd forintot, hogy elektromos autókat vegyen. Igaz, nem a saját pénzéből, hanem az Európai Unióéból.

Az EU-s közbeszerzési értesítőben a 444.hu szúrta ki az erről szóló hirdetményt. Eszerint a közintézmények a már Pénzügyminisztériumra átnevezett Nemzetgazdasági Minisztériumnál jelentkezhetnek, hogyha szeretnének ilyen kocsikat. A pályázatot amúgy a Gablini Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a Porsche Hungária Kft. nyerte, előbbi 2,5 milliárd, utóbbi 6,5 milliárd értékben szállíthatja majd az elektromos autókat.

A Porsche Hungária rendre jól szerepel az állami beszerzéseknél, a cég ügyvezetője, Eppel János és családja pedig más szálakon is csatlakozik a NER gazdaságához. Eppel fiai például jól szerepeltek az állami földek árverésein, Eppel János pedig Szemerey Tamás bankjától felvett hitelből épített szállodát Balatonfüreden.