Öt tankönyvkiadó beperelte az államot

Öt magán tankönyvkiadó indít pert a magyar állam ellen, mert az állam eljárás lefolytatása nélkül visszautasította a kérelmüket, hogy még öt évre meghosszabbítsák a tankönyveik engedélyét - írja az Átlátszó.hu. Romankovics András, a Tankönyvesek Országos Egyesületének alelnöke a portálnak azt mondta, hogy a per a tankönyv-választás szabadságáról, végső soron pedig az oktatás szabadságáról szól, mert

ha a tankönyvkiadók elvesztik a pert, akkor jövőre már csak az állami tankönyvekből tanulhatnak a diákok a magyar iskolákban.

Mint arról korábban írtunk, a tankönyvkiadók szerették volna még öt évre meghosszabbítani az engedélyüket, hogy iskolák taníthassanak a könyveikből, de az Emberi Erőforrások Minisztériuma arról tájékoztatta őket, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján magánkiadóknak nincs lehetőségük hosszabbításra. Ennek ellenére több magánkiadó beadta a hosszabbítási igényét még májusban.

Most derült ki, hogy a négy kisebb és egy nagyobb kiadó kérelmét eljárás lefolytatása nélkül visszautasította a minisztérium, míg állami kiadó tankönyveinek az engedélyét meghosszabbították. A kiadók szerint viszont a törvény ugyanúgy vonatkozik rájuk is és az állami kiadóra is, vagyis ugyanolyan eljárásban kellene részesülniük.

A pert indító kiadók összesen 21 tankönyvre adtak be hosszabbítási kérelmet, így a bíróság 21 külön tárgyalást tűzött ki az ügyben. Ebből az első szeptember 5-én lesz a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon. A kiadók dolgát Romankovics szerint bonyolítja, hogy nem egy, hanem hat vagy hét bíró tárgyalja majd az ügyeket.

Borítókép: Pakolják a tankönyveket az újpesti Halassy Olivér Német Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskolában 2018. augusztus 28-án. MTI Fotó: Máthé Zoltán