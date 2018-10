Brüsszel áfát csökkentene, ami Fidesz szerint: adóemelés!

Csütörtökön jelent meg a hír arról, hogy az Európai Parlament nagy többséggel elfogadta azt a javaslatot, amely 25 százalékban maximálná az EU-ban kivethető általános forgalmi adót (valamint azt a javaslatot is, amely fellépne az unión belül áfacsalások ellen, amiket évente nagyjából 50 milliárd eurós kárt okoznak a tagállamoknak.

Az áfakulcs maximálása, ha kis mértékben is, de fájdalmasan érintené a magyar költségvetést. A 27 százalékos magyar áfakulcsot ugyanis – ami most a világon a legmagasabb – csökkenteni kellene, ha ez az előírás uniós szintű kötelezettség lenne. A vásárlók valószínűleg nem sokat éreznének egy ilyen mértékű áfacsökkentésből, egy bruttó 500 forintos termék, ha a kereskedőkön át is megy az áfacsökkentés, 492 forintra változna, vagyis 100 forintonként 1,57 forint lenne az árcsökkenés.

Az európai parlamenti javaslatra, amit a Fidesz pártcsaládja, az Európai Néppárt is megszavazott, és ami tehát adócsökkentésre kényszeríthetné a magyar kormányt, egy nap elteltével, péntek délután reagált sajtóközleményben a Fidesz. A közlemény címe és első mondatai így szólnak:

Brüsszel és a baloldal adókat akar emelni (...) Brüsszel és a baloldal meg akarja emelni a személyi jövedelemadót és meg akarja szüntetni a gyerekek után járó családi adókedvezményt.

Erről az Európai Parlamentben természetesen szó sem volt, csakis az áfáról. Amiről, és az esetleg lehetséges adócsökkentésről viszont a Fidesz közleményében nincs egy szó sem.

Az EP döntése egyébként még semmilyen kötelezettséget nem jelent a tagországoknak. Sőt, mivel a javaslatok most a Tanács elé kerülnek, és annak egyhangúlag kell döntenie róluk, Magyarország simán megvétózhatja a kezdeményezést.