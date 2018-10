Szárnyalnak a régió tech cégei

Az elmúlt négy évben átlagosan 1290 százalékkal bővült az árbevételük a régió technológiai cégeinek - derül ki a Deloitte felméréséből.

50 régiós céget rangsoroló listájából és az ahhoz kapcsolódó jelentésből.

A 3D-s nyomtatással foglalkozó cseh Prusa Research az első helyezett, és két magyar is felkerült: a Supercharge és a SmartFront.

A Supercharge Kft. 740 százalékos növekedéssel a 12. helyet szerezte meg a régiós listán. A 2010-ben alapított cég Budapest mellett már Londonban is rendelkezik irodával és olyan nagyvállalati ügyfeleknek fejlesztenek elsősorban mobilra szánt digitális megoldásokat, mint az OTP, a Santander Bank, a Deutsche Telekom, vagy a Magyarországon a NetPincér.hu márkával jelen lévő Delivery Hero.

A másik magyar vállalkozás, a 2011-ben alapított SmartFront elsősorban kis- és középvállalatok számára fejleszt rugalmas, webalapú vállalatirányítási megoldásokat. A társaság 2014 és 2017 között 288 százalékkal tudta növelni árbevételét, ezzel a 45. lett az idei Fast 50 listán. A 2014-hez mért növekedés tavaly még csak 1127 százalék volt, idén már átlagosan 1290 százalékkal nőtt a listán szereplő 50 cég árbevétele.

A listát 19. éve állítja össze a Deloitte. A tavalyi nyertes, az online repülőjegy-foglalási szolgáltatást működtető, szintén cseh Kiwi.com második, a horvát Q Software harmadik lett. Az adatok alapján folytatódik az ágazat robbanásszerű fejlődése a térségben, és új szereplők is megjelennek, amit az is mutat, hogy idén az első ötbe kizárólag új szereplők kerültek be.

A Fast 50 rangsorban való szerepléshez még túl fiatal cégek számára kiírt Rising Star kategóriában az okos utcabútorokat fejlesztő horvát Include tudta felmutatni a leggyorsabb fejlődést. A nagyméretű, de jelentős növekedést elérő társaságokat értékelő Big5 kategóriában a cseh ZOOT online ruházati üzlet nyert.

A leginnovatívabb technológiai fejlesztés díját idén harmadik alkalommal választotta meg a független zsűri, a győztes a litván Brolis Semiconductor lett, a cég a vérminták elemzésére használható kompakt lézeres berendezést fejlesztett ki. Ebben az évben volt egy új kategória is: a kiemelkedő társadalmi-és szociális hatású innováció, ezt a napelemek új generációját fejlesztő lengyel Saule Technologies nyerte.

A Deloitte Magyarország leginnovatívabb technológiai fejlesztés különdíját az ULTINOUS kapta. A 2017-ben alakult mesterséges intelligenciára alapozott videoanalitika-technológiát fejlesztő cég már a globális piacon terjeszkedik, és deep learning alapú arcfelismerő algoritmusukkal elsősorban kereskedelmi, biztonsági és webes alkalmazásokat támogat.

A 2018-as közép-európai Deloitte Technology Fast 50 program teljes riportja ezen az oldalon érhető el.

A teljes 50-es lista alább: