Furcsa közbeszerzéssel ad 3,8 milliárdot egy cégnek a MÁV

Hiába tiltakozott a vesztes, hiába kapott büntetést a MÁV a Közbeszerzési Döntőbizottságtól, így is az a cég szállíthat közel 4 milliárd forintért jegyautomatákat a vonatállomásokra, amelyik a MÁV-nak elsőre szimpatikus volt - írja a 24.hu.

Még áprilisban írtunk a G7.hu cikke nyomán arról a gigabeszerzésről, amelyben a MÁV összesen 4,7 milliárd forint uniós pénzből 375 jegyautomatát akart venni. Ez volt a legnagyobb hasonló beszerzés, még a BKK korábbi rekordját is meghaladta, ezzel a MÁV megötszörözné az automatái számát. Nagyon úgy nézett ki, hogy a pályázatot a korábbi hasonló tendereken már nyert Aquis Informatikai Zrt., pontosabban két jogutód cége fogja nyerni, még az is felmerült, hogy a pályázatot úgy írták meg, hogy az az Aquisnak kedvezzen.

A nyáron végül mégsem ez a cég nyert, hanem egy Traco Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. nevű cég. Az Aquisnak nem is tetszett ez az eredmény, először vitarendezést kért a MÁV-tól, amit az elutasított, majd a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz fordult. A KDB pedig meg is állapította, hogy nem volt minden rendben a döntéssel, még meg is bírságolta a MÁV-ot 8 millió forintra. A nyertes cég például a KDB szerint nem tudott megfelelő szakembereket alkalmazni a projekt teljesítésére, és nem is olyan gépeket akart eladni a MÁV-nak, mint amilyeneket referenciaként felmutatott.

Ennek ellenére most úgy néz ki, hogy mégis a Traco kaphatja a megbízást és a vele járó 3,79 milliárd forintot, a vasúttársaság január 14-én szerződést is köthet a céggel. A MÁV az ajánlatok elbírálásáról készített összegzésében elismeri, hogy a KDB jogsértést állapított meg a pályázatnál, de ezt orvosolni lehet, a ár-érték arányban viszont a Traco adta a legjobb ajánlatot.

Az 1999-ben alapított, Budapesti székhelyű Traco alvállalkozója a balatonfüredi Kiosksystems Kft. lesz, ez a cég szállítja, telepíti és helyezi majd üzembe a gépeket.