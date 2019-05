Újabb Simicska-céget vett nevére Mészáros Lőrinc

Újabb korábban a Simicska-birodalomhoz tartozó cég került Mészáros Lőrinc volt felcsúti polgármester érdekkörébe, az A Plakat Kft.nevű médiacég cserélt gazdát – írja az Mfor. Ugyanez történt Simicska agrárcégével, a Mezort Zrt.-vel is.

Az A Plakát reklámügynöki tevékenységgel, valamint PR és kommunikációs tevékenységgel foglalkozik. 2013 óta évi 120-140 milliós árbevételt hoztak össze, és masszív profitrátával, jellemzően évi 60-80 millió nyereséggel működtek.

Simicska Lajos 2018 nyaráig birtokolta a vállalatait, ezután mindent eladott korábbi üzlettársának, a kormánypárthoz a G-nap után is hűséges Nyerges Zsoltnak. Ezután Nyerges Zsolt adta tovább a cégeket egy lépéssel közelebb a felcsúti milliárdoshoz, Vörös Józsefhez kerültek a vállalkozások, több jelenleg is az ő birtokában van. előbb Mészáros bizalmasához, Vörös Józsefhez került több cég is, melyek közül több még jelenleg is a birtokában van. Vörös József a felcsúti expolgármester földügyeiben járt el ügyvédként, és a Puskás Akadémia elnökségének is tagja.

Az A Plakat Kft. az elmúlt egy évben a Vörös által kezelt korábbi Simicska-cégek, a Pro-Aurum Zrt. és a NEO-MET Kft. tulajdonában állt. Április 29-én jelent meg a tulajdonosi körben Mészáros Lőrinc.