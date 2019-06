Felújítják a Szentendre és Budapest közötti kerékpárutat

A He-Do Kft. 850 millió forintért újíthatja fel az Eurovelo 6 kerékpárút Szentendre és Budapest közötti szakaszát, vette észre a G7 az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben.

A Budapest és Szentendre közötti Duna-menti kerékpárút valószínűleg az egyik legforgalmasabb az országban, az állapota azonban hosszú évek óta kritikán aluli.

Egy nagyjából 5,6 kilométerest szakaszt építenek meg, illetve hoznak rendbe, sőt kicsit a nyomvonal is változik. Az út négy méter széles lesz, egyes helyeken a közvilágítást is kiépítik mellette, a Dera-Patak felett pedig egy 36 méter hosszú híd vezet majd át.

Egyébként egyre nagyobb hangsúlyt kap a kerékpárút-hálózat fejlesztése. A közkedvelt Duna-menti útvonalakat kiemelten kezelik, több helyen vannak fejlesztések, Szentendre például egy majdnem 160 oldalas kerékpárforgalmi hálózati tervet is készített, és a fővárosból Szentendrére vezető másik, 11-es út mellett haladó kerékpárutat is nemrég újították fel, amit azóta már fel is tört a gaz.