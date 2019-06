Tiborcz: Beperelem Karácsony Gergelyt

Karácsony Gergely zuglói polgármester a főpolgármesteri kampányban ismertette a Tiborcz-adónak nevezett javaslatát, amelynek értelmében az 500 millió forint feletti budapesti ingatlanokat megadóztatnák, az ebből befolyó összeget pedig szociális bérlakásépítésre költenék.

Az Index elérte Tiborcz Istvánt, aki kizárólag erről az ügyről akart nyilatkozni. Elmondta, hogy különösebben nem vette zokon a szerinte csak a kampánynak szóló adójavaslatot, de miután a Kúria kimondta, hogy nem közszereplő, ezért nem köteles eltűrni, hogy más politikai célból használja a nevét, ezért jogi lépéseket tesz, személyiségi jogi pert kezdeményez.

Mint Tiborcz elmondta, a Bokros-csomagnál indokolt lehetett egy családnevet használni, mert azokat az adókat valóban Bokros Lajos vezette be, de ezt az adójavaslatot nem ő találta ki, és nem is járult hozzá, hogy a nevét felhasználják.

Karácsony Gergely Tiborcz bejelentésére a Facebook-oldalán reagált. Mint írja:

Tiborcz István zokon vette, hogy rálépünk a saját lábára. Ehhez neki joga van. A budapestieknek pedig joguk van nem csak zokon venni, de véget is vetni annak, hogy közpénzből, saját teljesítmény nélkül gazdagodó fideszes pojácák az arcukba tolják a vagyonukat. Hát most mi visszaveszünk abból, amit a közösből elvettek. Sejtettük, hogy Orbán Viktor vejének hazavinni jobban esik, mint visszaadni a közösbe. Ezért is tökéletes névadója ennek az adónak.