Egyre gyakrabban kerülnek be a hírekbe törölt járatok, otthagyott utasok, a legutóbbi, magyarokat is érintő eset szerdai . Pedig a légi közlekedésben szigorú EU-s jogszabályok védik az utasokat. Azt tudta például, hogy átfoglalás esetén is köteles fizetni a társaság? Vagy, hogy egy elromlott alkatrész nem számít mentségnek? És azt, hogy a kártérítés és a segítség két külön dolog – tehát akkor sem hagyhatják magára, ha nem a társaság hibájából törölték a járatot? Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat.