Elfelejtették ingyenessé tenné a családtámogatási procedúrát, kapkodva pótolják

Péntek este a parlament honlapján felbukkant egy Kövér László által jegyzett törvénymódosító javaslat, amely azt célozza, hogy váljanak illetékmentessé a babaváró hitellel és a nagycsaládosok gépkocsitámogatásával kapcsolatos hivatali eljárások.

A családvédelmi akciótervet megalapozó törvényt még áprilisban szavazta meg a parlament, az egyes alpontok részleteit szabályozó rendeletek pedig azóta fokozatosan szivárognak a Magyar Közlönyökben, de több jel is arra utal, hogy némi összeszedetlenség jellemzi a folyamatot.

A múlt héten kiderült, hogy nem gondoltak a javaslat megalkotói arra az eshetőségre, hogy valaki a július első felében születendő gyerekére már le akarja hívni a babaváró hitelt. A problémát végül egy kis kommunikációs káosz után részben orvosolták: egy rendeletmódosítással elérték, hogy az igénylés benyújtásának, és ne a kölcsönszerződés megkötésének időpontja után kelljen születnie a gyereknek, valamint hogy a 2019. július 1. és július 31. között született gyerekek utólag is beszámíthatók legyenek, ha a család július folyamán beadja a kérelmet.

A jelek szerint az illetékmentesség is az utolsó pillanatban jutott a döntéshozók eszébe, más magyarázat aligha lehetséges arra, hogy péntek este nyújtották be az erről szóló módosítót, miközben hétfőtől hatályos az akcióterv. A parlament nyilván hétfőn el fogja fogadni a módosítót, amit ha még aznap kihirdet Áder János, úgy keddtől már hatályba is léphet, kérdés, kell-e fizetniük illetéket azoknak, akik hétfőn kezdenek ügyintézésbe.