Nyitva van ma a bolt, vagy hol vásároljak augusztus 20 miatt?

Megszűnt a sorszámhúzás, elektronikus regisztráció van helyette. Ma alig lézengett pár beteg az intézetben, de nem is ma kellett csúcsra számítani.

Hétfőn a boltok nagy része sima hétfői nyitva tartással várja a vásárolókat. Előfordulhat azonban olyan bolt is, amely úgy döntött, hogy a négynapos szünetben csak az első napon nyitott ki, és inkább zárva maradt a többi napon, így hétfőn is.

A Blokkk. com szerint olyan bolt is viszonylag csak kevés van, amely ugyan hétfőn kinyit, de a szokásosnál korábban zár be.

A fő szabály, hogy a bolt augusztus 20-án akkor lehet nyitva, ha a vállalkozó maga áll a pult mögé.

A lap szerint augusztus 20-án azonban a munka törvénykönyvének szabályozása miatt gyakorlatilag minden boltnak zárva kell maradnia, kivéve a virágboltok, a cukrászdák, a benzinkutak, a vasúti- és buszpályaudvarokon, a repülőtéren belül működő üzletek. Nyitva vannak nagy valószínűség szerint a strandokon lévő boltok.