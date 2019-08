Új céget alapított Mészáros Lőrinc és neje

Bár már megszámolni is nehéz, hogy pontosan hány cég is tartozik Mészáros Lőrinc birodalmához, az Mfor.hu arról ír, hogy a felcsúti dollármilliárdos újabb vállalatot alapított feleségével együtt. Az új cég neve Konzum B32 Vagyonkezelő Kft., amelyet augusztus elején jegyeztek be.

Az új cég egyedüli tulajdonosa a Konzum PE Magántőkealap, amelyről már korábban bevallotta a NER csúcsvállalkozója, hogy hozzá és feleségéhez, Mészárosné Kelemen Beatrixhoz tartozik, és amelyen keresztül tulajdonosok a Mészáros birodalom olyan csúcscégeiben, mint az Opus Global Nyrt. (amely nemrég magába olvasztotta a Konzum Nyrt. nevű, szintén elég nagy Mészáros-céget) vagy az Appeninn Nyrt. Az új Kft. is ugyanoda, az Andrássy út 59 alatt álló Andrássy Palace-ba van bejegyezve, mint ezek a cégek.

A Konzum B32 3 millió forint tőkét kapott a tulajdonosaitól, a cégbírósági bejegyzés szerint pedig a vagyonkezelés mellett mindenféle ingatlanügyekkel foglalkozik. A cég az MKB Banknál nyitott számlát, az ügyvezetője pedig Gombai Gabriella, aki a portál szerint egyre több feladatot kap a cégbirodalmon belül.