Az EU szankciókat vethet ki Törökországra a kurdok lerohanása miatt

Jövő héten az EU vezetői Törökország elleni szankciókról határozhatnak – írja a Bloomberg. A lapnak Amelie de Montchalint, Franciaország EU-ügyi miniszterét idézi, aki azt mondta egy francia rádióműsorban, hogy a jövő hétfőre tervezett luxemburgi külügyminiszteri találkozó napirendjére már felvettek egy Törökországgal kapcsolatos vitát. Végső döntés azonban csak október 17-én, az uniós vezetők brüsszeli gyűlésén várható.

A minisztert arról is faggatták, elképzelhető-e Törökország NATO-tagságának felfüggesztése a kurdok ellen indított offenzíva miatt. De Montchalin szerint a gazdasági szankciók mellett ez is ott van az opciók között, és azt mondta, az EU vezetői nem fognak tétlenül nézni egy olyan helyzetet, ami veszélyezteti a teljes régió stabilitását, és "abszolút sokkoló" civil lakosság valamint a szíriai koalíciós erők számára. A szankciók és a NATO-tagság felfüggesztése a héten már az amerikai törvényhozásban is felmerült.

Törökország a kurdok elleni katonai fellépését az EU-tagállamok egybehangzóan elítélték, igaz, a különutaskodó Magyarország majdnem vétózta a közös nyilatkozatot. Szijjártó Péter szerint ugyanis „az EU a globális politikai hitelességét amortizálja azzal, hogy egyesek azt gondolják Brüsszelben, nekünk mindenben véleményt kell nyilvánítani". Az eszkalálódó török-kurd konfliktusról és a török offenzíváról itt olvashatja legutóbbi összefoglalónkat, a témáról szóló összes cikkünket pedig itt találja.