30 milliárd forintot gyűjtött az MNB kötvényprogramjában a Duna Aszfalt

Szíjj László építőipari cége, a Duna Aszfalt is élt a Magyar Nemzeti Bank kötvényprogramja által kínált lehetőséggel, és ahogy ezt a Budapesti Értéktőzsde honlapján mindenki tudtára adta, 30 milliárd forint értékben bocsátott ki kötvényeket.

Ahogy arról korábban már írtunk és beszéltünk a Hol a Pénz? podcast egyik adásában, az MNB vállalati kötvényprogramot indított Növekedési Kötvényprogram címen július elsején, amelynek célja, hogy nagyobb, legalább egymilliárd forintos mérlegfőösszegű, magyarországu székhelyű vállalatok finanszírozását segítse és beindítsa a vállalati kötvénypiacon Magyarországon. Az MNB összesen 300 milliárdos programja úgy működik, hogy ha egy cég megfelel az MNB követelményeinek - amelynek része, hogy kapjon egy legalább B+ fokozatú hitelminősítést - akkor a jegybank a jegyzésnél megvásárolja a cég által kibocsátott kötvények legfeljebb 50 százalékát , legfeljebb 20 milliárd forint értékben. Vagyis

a Matolcsy György vezette MNB akár 15 milliárd forint értékben beruházhatott Szíjj László cégébe.

Korábban már Mészáros Lőrinc cége, az Opus Global is jlentkezett, hogy szeretne kötvényeket kibocsátani a programban több mint 28 milliárd értékben, de kihasználná a lehetőséget egy másik, Mészároshoz köthető cég, a Jászai Gellért vezette 4iG is, amely 30 milliárd forintot vonna be az MNB programján keresztül.

Az MNB honlapján pedig már az is látható, hogy milyen cégek állnak még sorba, hogy kihasználják a lehetőséget, pontosabban, hogy mely cégek minősíttették magukat, hogy aztán kibocsáthassák a kötvényeiket. A listán ott van a szintén a Mészáros-csoporthoz és Tiborcz Istvánhozy tartozó Appeninn Nyrt., a Mészáros-csoport és a MET-csoport közös tulajdonába került Tigáz, a Csányi Sándor-féle Bonafarm és Pick Szeged és Garancsi István cége, a Market is.