Az Audi szerint nincs elbocsátás, mégis kevesebb ember fog a cégnek dolgozni

Továbbra is nehéz kibogozni, hogy mi is történik a győri Audinál. Egész évben lehetett hallani pletykákat arról, hogy leépítések vannak a cégnél. Az Audi azonban arra helyezi a hangsúlyt, hogy a törzsállományukból nem bocsátanak el embereket. Azonban sokan vannak egyéb módokon foglalkoztatva, munkaerő-kölcsönzőkön keresztül, vagy határozott idejű szerződéssel, az ő sorsuk továbbra is kétséges. Belső források szerint 2023-ig akár ötezer embert is érinthet a változás.