Hírhedt menedzsert igazolt le Mészáros Lőrinc

Králik Gábor érkezik energetikai vezetőként az Opus Globalhoz, Mészáros Lőrincék fő holdingcégéhez, adták hírül közleményükben.

Králik Gábor neve ismerős lehet, hogyha emlékszik még a pár évvel ezelőtti MET-botrányra. Pontosabban, ha nem emlékszik, akkor se adja fel, hiszen nincs egyedül. Később ugyanis lett az ominózus üzlet kapcsán egy igen szórakoztató per is, ahol viszont az ügyre rálátó akkori vezetők jellemzően egyszerűen krónikusan elfelejtettek mindent. A most újra előkerülő érintett, Králik Gábor például

még azt is megkérdőjelezte, hogy a beszerzési árnak meghatározó szerepe van abból a szempontból, hogy a terméket eladva mekkora lesz az elérhető profit.

Most Mészárosék az állami Magyar Földgázkereskedő Zrt. éléről tudták elhozni az ezek szerint olykor az egyszerűbb közgazdasági problémáknál is teljesen elbizonytalanodó vezetőt.

Králik előtt Baji Csaba volt az Opus energetikai részlegének vezetője. Baji, a Simicska-korszak energetikai jolly jokere, csak március óta volt a posztján. Egyébként azt sem árt tudni, hogy a MET és a Mészáros-csoport is egyre szorosabb szövetségeseknek tűnnek.