Gyerekeknek szánt bankkártyával jöhet ki a Revolut

Magyarországon is gyorsan terjed a Revolut londoni fintech. Itthon mát 250 ezer ügyfele van az orosz hátterű cégnek, amelyik a szinte ingyenes devizaváltások után olcsó tőzsdézést, illetve kriptodeviza-elérést is kínál. Hamarosan pedig előáll a 18 éven aluliaknak kínált kártyájával.

Revolut Youth elnevezésű, nemsokára elinduló termékével már a gyerekekre is lőni fog a Revolut londoni fintech. A koncepció üzenete röviden ez:

Adjál a gyermekeidnek is bankkártyát. Ezen beállíthatod nekik, hogy miként utalod a heti, vagy havi zsebpénzt, de azért is jutalmazhatod őket, ha elmosogatnak, vagy lenyírják a kertben a füvet. Mindezzel azt éred el, hogy pénzügyi tudatosságra, modern elektronikus szolgáltatások ismeretére tanítod meg őket!”

Azt már mindenki eldöntheti, hogy miként értékeli mindezt

szimpatikus pénzügyi edukációs innovációnak,

vagy lelketlen vállalati stratégiának, amely már gyermekkorban igyekszik megteremteni a jövő fogyasztói és egy cég között a kötődést.

Mindenesetre a szolgáltatás úgy van kialakítva, hogy a szülőnek lesz alapvető kontrollja a kártya felett, de a gyerekeknek saját kártyájuk és applikációjuk lehet, amellyel maguk is dönthetnek vásárlásokról (online és offline boltokban), pénzfelvételről, vagy akár adakozásról is.

Mindenesetre a Revolut továbbra is nagyon gyors expanzióban van, mind a számok frontján, mind a szolgáltatások kiterjesztésével. Maga a cég azzal lett ismert, hogy a Revolut egyenleg és bankkártya révén minden egyszerű ügyfél is 29 devizanemben vezethet egyenleget, 150 devizában fizethet, és gyakorlatilag költségmentesen tud a pénznemek között váltani, bizonyos tételig készpénzt felvenni.

Ugrásszerű növekedés

Tavaly az év első felében az orosz eredetű (az alapítók, vagyis Nyikolaj Sztoronszkij, egy ismert gazpromos vezető fia és Vlad Jacenko a CSFB moszkvai részlegénél dolgoztak együtt) Revolut büszkén jelenthette be, hogy már 300 embert alkalmaz, a céget a befektetők 350 millió dollárra értékelik, miután a társaság elérte az egymillió ügyfelet.

2019 novemberében már közel 2000 ember dolgozik a cégnek (ebből 800 Krakkóban), az ügyfelek száma túllépte a 8 milliót, a cég értéke pedig az 1,8 milliárd dollárt. Mindezt Karol Sadaj, a Revolut lengyel country managere mesélte el az Indexnek, aki az utóbbi időben bevallottan nagyon figyel a gyorsan növekvő magyar piacra is.

A társaság különösen sikeres ugyanis a kelet-közép-európai régióban, hiszen az Egyesült Királyság és Franciaország után Románia és Lengyelország következik az ügyfelek számát tekintve, de a 250 ezer magyar ügyfélkör is az előkelő 9-ik legfontosabb piaccá tette Magyarországot, és mostanában itt volt a leggyorsabb a növekedés, érdemben elléptünk például a cseh piactól – hallottuk.

Globális terjeszkedés, érthetetlen modell

A társaság azóta már kilépett Európából, megjelent Ausztráliában és Szingapúrban, és az Egyesült Államokba, illetve Kanadába tart. Minden ilyen ugráshoz további tőke kell, de a piaci pletykák szerint a következő befektetési kör akár 5-10 milliárd dollárig is repítheti az értékelést. Ilyenkor ugyanis annak függvényében, hogy mekkora részesedésért mennyi pénzt ad egy befektető, mindig megméretődik a társaság.

Üzleti szemmel azonban az a legérdekesebb, hogy ha egy cég költségmentesen küld bankkártyát, sőt, akár kezdő összeggel is kedveskedik, akkor vajon miből él?

A Revolut vezetői büszkén mesélték az Indexnek, hogy volt már olyan hónap, amikor a bevételek meghaladták a kiadásokat, illetve ahogy fogalmaztak, ők amúgy sem égetik a pénzt, hanem befektetnek.

Az ugyan nem transzparens a cég esetében, hogy az elmúlt években rendre megötszöröződő bevétel pontosan miből származik (2018-ban 58 millió font, vagyis 20 milliárd forint volt a forgalom), erről mi sem kaptunk információt, de azért a társaság

bizonyos extra szolgáltatásokért már díjakat számít fel a kiemelt ügyfeleknek,

a vállalati ügyfeleknek is készült már csomag,

ahogyan a szinte középárfolyamon történő átváltásokon is van némi díj, főleg, ha az hétvégén történik, vagy ha nagyon volatilis pénznemről van szó (ilyen az ukrán, az orosz, a török, vagy a thai deviza).

Még mindig nem bank

A Revolut közben már kérte a banki licencet Litvániában, ami honosítható lesz az egész unió területén, de egyelőre a társaság nem bankként, hanem brit e-money szolgáltatóként dolgozik.

Próbáltunk arról is érdeklődni, hogy a Revolut mennyire lát fantáziát az open banking működésben, mert egy olyan szolgáltatónak, amelyik általában nem az ügyfelek elsős számú bankkapcsolata, biztosan nagyon hasznos lenne a termékek (akár hitelek) jövőbeli eladásához, ha lennének információik az ügyfelekről, Karol Sadaj udvarias választ adott, eszerint figyelik ezt a lehetőséget is, de nem ez a fejlesztések prioritása.

A társaság inkább abban a koncepcióban hisz, hogy továbbra is elhozza a tömegeknek azokat a fejlett pénzügyi szolgáltatásokat, amelyek korábban csak a VIP-ügyfeleknek járt (multicurrency bankkártya, egyszerű tőzsdézés)."

Mint hallottuk, az ingyenes tőzsdézéssel például úgy is elérhető a New York Stock Exchange (NYSE), hogy az ügyfelek akár egyetlen részvény árának töredékéért, 1, vagy 5 dollárt is szerezhetnek Tesla, Microsoft, Facebook, vagy Google részesedést. Hamarosan jöhetnek az európai papírok és az ETF-ek is a kínálatban. A Revolut felmérése szerint a kelet-közép-európai ügyfelek többsége ezzel a lehetőséggel találkozik először a részvénybefektetéssel, illetve a legfejlettebb részvénypiacokkal.