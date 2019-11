Az idei black friday koronázatlan királya a 317 ezer forintos Bogyó és Babócás gyereklámpa

Ismét megvolt a black friday, avagy fekete péntek, az Amerikából hozzánk is szépen leszivárgó vásárlási őrület napja, amikor az áruházak leértékelésekkel próbálják meg rávenni az embereket, hogy még karácsony előtt jól bevásároljanak mindenféle jóból. (Apró érdekesség, hogy idén a black friday-es incidenseket számláló oldal szerint nem történt haláleset, egyébként az oldal indulása óta 12 halálesetet és 117 sérülést írtak a fekete péntek számlájára.)

Black friday vs. a Föld Külön érdekesség, hogy a black friday kérdése idén már Magyarországon is előkerült a környezetvédelem kapcsán. Szokatlan egyetértés volt a magyar politikai spektrumon azzal kapcsolatban, hogy az értelmetlen túlfogyasztás nem kifejezetten tesz jót a bolygónak. A szélsőjobbtól kezdve, a liberálisokon át, keresztül a kormánypárti médiumokig, egészen a fridays for future-ös fiatalokig bezárólag, mindenki megszólalt az ügyben arra kérve az embereket, hogy ne vásároljanak szükségtelen dolgokat, csak mert azok le vannak értékelve.

A rivalizáló áruházak itthon is próbálnak egyre korábban elindulni az akcióikkal. Mára oda jutottunk, hogy sok hazai boltban és webshopban akár egy héttel korábban is elindulnak a leárazások. Azt azonban nem mindenki teheti meg, hogy a hosszútávú üzleti stratégiák érdekében lemondjanak a profitjuk egy részéről, ők

mindenféle trükkökkel próbálnak akciókat meghirdetni, például, hogy egy nem létező korábbi árhoz képest hirdetnek akciót.

A témával foglalkozó első cikkünk óta számtalan újabb olvasói levél érkezett, nagyrészt hasonló esetekkel. Sokan panaszkodtak például az eMag felületén meghirdetett termékekkel kapcsolatban, azonban a webshop azzal hárítja el ezeket, hogy azok nem az ő saját, hanem a martketplace-szolgáltatásukat igénybe vevő külső cégek hirdetései, így azokra nincs ráhatásuk, nem felelősök érte. A GVH kérdésünkre megerősítette, hogy tényleg így van.

Az online áruházban amúgy a saját bevallásuk szerint már 1 héttel a black friday "hivatalos" napja előtt, 22-én pénteken pusztán az első hét órában 136 000 terméket rendeltek az emberek 3,4 milliárd forint értékben, igaz ez meg sem közelíti a kínai black friday-t, avagy a szinglik napját.

De nézzük a beérkezett esetek közül a legerősebbet, az idei black friday koronázatlan királyát,

a Bogyó és Babócás lámpát 317 ezer forintért.

Jó hír a gyermekműsorok hardcore rajongóiknak, akik eddig csak vágyakozva nézhették a luxustermékek árkategóriájában mozgó Bogyó és Babóca tematikájú mennyezeti lámpát, hogy végre eljött a nagy deal ideje, és kedvenc burájukat most 317 501 forint helyett csak 15 747 forintért megvehetik. Erre még az Eliosnál is elismerően csettintenének!

Fotó: Olvasó

Verhetik a fejüket a falba, akik adósságba verték magukat a több százezres mesefigurás csodalámpa miatt, miközben az élelmesebbek most vigyorogva kortyolgatnak egy pohár Dom Pérignont a 40 wattos izzók fényében. (A rend kedvéért: valószínűleg soha nem került 300 ezer forintba a fent említett, egyébként igen menő lámpa.)

Novemberi árhullám

Vannak termékek, amiknek az ára sajátos görbét jár be egy év folyamán, jó példák erre a szezonális zöldségek, gyümölcsök, szállodai szobák, repülőjegyek. De, úgy tűnik, a LED-tévék is hasonló ívet mutatnak, ahogy erre olvasónk felhívta a figyelmet. Érdekes módon épp a black friday előtti héten árazták fel a tévét, ahogy az aruekereso.hu árdiagramján is látható.

Fotó: aruekereso.hu /olvasó

A jelenség nem magyar sajátosság, a Twitteren terjedt el az elmúlt pár napban az #ASOSBlackFirday címke, a bejegyzésekben a felhasználók azzal vádolják az angol divatláncot, hogy a fekete pénteket megelőzően felpumpálták az áraikat, hasonlóan a fent említett példához.

Volt, nincs akciók

Sok olvasónk beszámolt olyanról is, hogy egy termékre az adott webshop már az akció indulását követő percben azt írta, hogy elfogyott. Ez egyébként ténylegesen lehet akár egyszerű bénaság a boltok részéről, sőt egy igazán csábító akciónál megeshet, hogy valakik a frissítésre tenyerelve elmarták az összes akciós terméket.

Azonban az sem kizárt, hogy így próbálja a saját oldalára terelni egy bolt a vevőket, akik ha már ott vannak, akkor a kinézett árucikk híján lehet megvesznek valami más, hasonló dolgot. Az azonban, ha kapható termék, csak már nem az akciós áron, szabálytalan, valamint az is, ha ésszerűtlenül kicsi volt a készlet, bár utóbbi alatt nem tudni pontosan, mit is ért a GVH.

"Én őszintén megmondom nem konkrétan műszaki cikkeket akartam vásárolni hanem gyerekjátékokat, ahogy azt tavaly is tettem így a black friday idején – kezdi levelét Judit. – Akkor is sikerült egyébként olyan terméket megvenni, ami dupla áron lett volna eredetileg, más oldalakon is. Ez most is megtörtént, viszont

feltűnően furcsa volt az hogy például 12:20-kor még az adott játékból amelyről képet is csatoltam mindegyik típusból lehetett féláron venni 20 perccel később mire már a fizetést is befejeztem nem volt egyáltalán készleten csak az eredeti áron a termékből.

Ez elméletileg nem volna szabályos, ugyanis egy akció esetén nehezen értelmezhető, hogy egy készletből, melyik volt a leértékelt, és melyik a nem leértékelt.