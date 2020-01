Kínában a koronajárvány kitörési pontjának számító tartománytól, Vuhantól távoli helyeken is komoly élelmiszerellátási problémák kezdtek kialakulni. Egy Indexnek nyilatkozó, kínai szállítmányozási cégnél dolgozó magyar arról számolt be, hogy hosszú sorok állnak a boltok előtt, zöldségekhez pedig gyakorlatilag nem lehet hozzájutni.

Olyanok is akadnak, akik hasznot akarnak húzni a válságos helyzetből, és a korábban felvásárolt nagyobb készleteiket sokszoros áron árulják a nehezebb helyzetben lévőknek. A kínai kormány egyébként semmit nem közölt azzal kapcsolatban, hogy az élelmiszerhiányt hogyan próbálja megoldani, de kósza hírek vannak arról, hogy Oroszországból már érkeztek segélyszállítmányok.

Csirkék százmilliói az éhhalál szélén

A Bloomberg arról ír, hogy Hupej tartományban a folyamatos útzárak miatt komoly bajba kerültek a baromfitenyésztők, 300 millió szárnyashoz nem tudják beszerezni a takarmányt. A régió baromfitenyésztőinek szervezete el is juttatott egy levelet a kormánynak, amiben azt írják, hogy a baromfik "az éhhalál szélén" állnak. A kétségbeesett termelők a közleményükben arra kérik az állami szerveket, hogy haladéktalanul küldjenek takarmányt.

Egy másik, szintén a Bloomberghez eljutott levél szerint a kínai mezőgazdasági hatóság hupeji részlege úgy becsüli, hogy február elejére már 600 ezer tonnányi lesz a takarmányhiány. Ennyit kellene valahogy eljuttatni a szárnyastelepekre mihamarabb, hogy ne omoljon össze a baromfitenyésztés. Hupejben naponta nagyjából 1800 tonna kukoricára és 1200 tonna szójára van szükség a termelés zavartalan működéséhez.

Az állam igyekszik úrrá lenni a helyzeten, csütörtökön a Kínai Állattenyésztési és Mezőgazdasági Szervezet arra szólította fel a takarmányozással foglalkozó vállalatokat, hogy mihamarabb juttassanak el 18 ezer tonna kukoricát és 12 ezer tonna szóját Hupej tartományba.

Több iparágra kiterjedő, globális válság is kialakulhat

Arról az Indexen is írtunk, hogy nem pusztán egészségügyi szempontból okozhat komoly globális problémákat a koronavírus. Jelenleg a világgazdaság amúgy is törékeny, bizonytalan állapotban van, ami miatt az átlagosnál érzékenyebb a sokkhatásokra. Ha a járvány elhúzódik, annak Kínán belül súlyos gazdasági következményei lesznek, de a különböző globális termelési láncok miatt ország világgazdaságban betöltött kulcsszerepe miatt mindenhol máshol is megakaszthat folyamatokat, még a magyar autógyárak is megérezhetik. Egyrészt azért, mert kínai munkások a világ minden pontján vannak, másrészt a Kínában működő gyárakban rengeteg termék készül, vagy rengeteg terméknek készül egy-egy eleme.

Nyertesek is vannak

Egy egészségügyi arcmaszkokat gyártó japán cég, a Kawamoto tőzsdei értéke a koronavírus miatt akkorára nőtt, hogy kivételesen nem teljesen alaptalan azt az újságírók körében nagyon népszerű szófordulatot használni, hogy

az értékpapírok árfolyama felrobbant.

A tokiói tőzsdére bevezetett Kawamoto orvosi és ápolási termékeket gyárt, arcmaszkok mellett gézt és különböző kötszereket, antibakteriális nedves papírtörlőket, valamint egyéb egészségügyi és gyermekápolási termékeket. Miközben tavaly év végén 420 jen körül kereskedtek a papírokkal, ma már 3 355 jennél jár a részvényárfolyam, és a lendület még mindig tart, naponta 20-25 százalékos az emelkedés.

