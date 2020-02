Az Apple is bezár Kínában, de hétfőn újranyit a koronavírus miatt bezárt sanghaji tőzsde

Hétfőn újraindul a sanghaji értéktőzsde, miközben újabb cég, az Apple is bejelentette, hogy ideiglenesen bezárja kínai üzleteit, írja az MTI.

A legnagyobbnak számító kínai börzén utoljára január 23-án volt kereskedés, majd a holdújévi ünnepek miatti munkaszünet után január 31-én, pénteken kellett volna újranyitnia. Ezt azonban a tőzsdehatóság nem engedélyezte a koronavírus hatásaira hivatkozva.

Vasárnap jelentette be a sanghaji tőzsdefelügyelet, hogy nem húzza tovább az időt, és engedélyezi a kereskedés újraindítását. Egyes megfigyelők attól tartanak, hogy a sanghaji értéktőzsde jelentős mínuszba kezdhet hétfőn.

Közben az Apple is bejelentette, hogy a koronavírussal összefüggő óvintézkedések miatt február 9-éig nem nyitnak ki kínai irodái és 42 boltja. A cég online üzletei továbbra is működnek. Az Apple egyik legfontosabb piacának számít Kína, ahol az előző pénzügyi évben a forgalma elérte a 44 milliárd dollárt.

Korábban már több amerikai cég, így a Google, az Amazon és a Microsoft is bezárta kínai irodáit, a Starbucks és a McDonald's pedig bezárta egyes boltjait. Más cégek is szigorú korlátozásokat vezettek be.

A tőzsdefelügyelet engedélyezte a kínai cégeknek, hogy a tervezettnél később hozzák nyilvánosságra a tavalyi évről szóló eredményeiket, de ezt legkésőbb április végéig meg kell tenniük.

Több cikkben írtunk arról, hogy a koronavírus-járványnak a halálos áldozatokon, az egészségügyi rendszerekre rótt súlyos megterhelésen túl, komoly gazdasági hatásai is lehetnek. Kínában például nyolcszorosára nőtt egy arcmaszkokat gyártó cég árfolyama, a kínai baromfitenyésztők viszont nagyon megjárták.

A járványnak egyéb húsba vágó gazdasági vonatkozásai is vannak. Különösen most, hogy a világgazdaság amúgy is törékeny, bizonytalan állapotban van, így az átlagosnál érzékenyebb a sokkhatásokra, írtuk korábbi cikkünkben. Ha a járvány elhúzódik, annak Kínán belül súlyos gazdasági következményei lesznek, de az ország világgazdaságban betöltött kulcsszerepe miatt mindenhol máshol is megakaszthat folyamatokat, a hatását még a magyar autógyárak is megérezhetik.