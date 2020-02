A koronavírus terjedése miatt esni kezdett az olajár

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

3 százalékot esett hétfőn az olaj ára annak hatására, hogy a koronavírus terjedése miatt erősödnek a félelmek a kereslet visszaesésétől – írja a Reuters.

A nyers Brent olaj ára hordónként 56,7 dollár lett 1,78 dolláros csökkenést követően. Elemzői szerint az olajár sebezhető marad, mert a piaci szereplők korábban nem árazták be azt a kockázatot, hogy világjárvánnyá válik a kínai koronavírus. Kínában javuló tendenciát mutat a vírus terjedése, de közben a kórokozó megérkezett más országokba is, és ijesztő sebességgel terjed például Dél-Koreában, Iránban és Olaszországban. Az olasz fejlemények az európai tőkepiacokat is megviselik, a Stoxx Europe 600 index zuhanóban van a tőzsdenyitás óta, különösen az autógyártók és a bányászcégek lejtmenete miatt. Ázsiában már a múlt héten ez volt a helyzet, különösen Szöult ütötte meg a járvány (-3,9%), de Hong Kong, Sydney és Sanghaj is lejtmenetbe kapcsolt (Japán valószínűleg csak azért nem, mert ott vakáció van).

A kínai helyzet enyhülése viszont a másik oldalon segíthet stabilizálni az energiahordozó árát, Hszi Csin-ping elnök vasárnap bejelentette, hogy a gazdasági károkat mérséklendő bizonyos szabályozásokat újragondolnak. Hétfőn az is kiderült, hogy 4 tartományban, ahol már stabilizálódott a helyzet, visszavesznek vészhelyzeti intézkedésekből.

A világgazdaság minden bizonnyal súlyosan megsínyli majd a koronavírus-járványt, hiszen több szektort közvetlenül is érint (pl. turizmus, szállítmányozás), sok más ágazat pedig a globális beszállítói láncokon keresztül válik kitetté. A várható hatásokról itt írtunk bővebben.