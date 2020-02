Indul az azonnali fizetés: sok előnnyel jár, de figyeljünk még jobban a csalókra!

2020. március 2-án elindul az azonnali fizetési rendszer (AFR). A Magyar Nemzeti Bank (MNB) még 2017-ben alakította ki az új szabályokat, ez később módosult, finomodott, végül egy nyolc hónapos csúszás után úgy néz ki, hogy a jövő héten valóban el is indul. A három legfontosabb elem a következő lesz:

Forrásaink szerint a legtöbb bankban és tanácsadócégnél az elmúlt hetekben a hétvégéken is gőzerővel ment a munka, zajlottak a hegesztések, a tesztelések, és úgy tűnik, hogy az indulásnak végül nem lesz alapvető akadálya. A bankok nagyjából felkészültek, bár a készültség nem egységes.

A legtöbb bank közvetlenül a Giroval kommunikál majd, több nemzetközi banknak a csoporton belül is volt már AFR bevezetési tapasztalata, de vannak néhányan (Takarékbank, Budapest Bank, MKB), amelyek a Takarékinfo rendszerén keresztül rajtolnak, itt még kicsit több a bizonytalanság. Igaz, abban lehet bízni, hogy például a Takarék-csoportban rengeteg az ügyfél, de ők még nem annyira a digitális kor gyermekei, utalásszámban nem lesz annyira meghatározó a csoport, mint ügyfélszámban.

Írásunk idején már vannak olyan bankok, amelyeknél valójában már élesnek tekinthető a rendszer, bármely pillanatban bekapcsolható lenne, csak az ügyfelek elől el van rejtve a már működő rendszer. Ezek az alkalmazások már átmentek a megfelelő teszteken.

Máshol tényleg csak a jövő héten élesítenek, itt az első napokban biztosan lesznek lassulások, kiesések. Ez természetesen mindig így van, olyan informatikai átállás nincsen, ahol ne jelentkeznének a gyermekbetegségek.

Ahogy az egyik bankár mesélte,

ha nagy játékos nem borul be, akkor nem lesz az indulásnál gond, ha egy, vagy két nagyobb bank beborul, az máshol is okozhat olyan torlódásokat, hogy extrém rossz forgatókönyv esetén akár általános probléma is lehet, de a józan ésszel felmérhető kockázatokra felkészült a bankrendszer.