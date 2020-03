Nem nyúlt az irányadó kamathoz az Európai Központi Bank

A várakozások ellenére mégsem nyúlt az Európai Központi Bank (ECB) az alapkamathoz. Miután a Fed és a Bank of England is reakcióként a koronavírus negatív gazdasági hatásaira soron kívül csökkentette az irányadó kamatát, valamint sokak szerint elkerülhetetlen recesszió fenyegeti az eurózónát (sőt valójában a teljes világgazdaságot), többen azzal számoltak, hogy Christine Lagarde, az ECB elnöke azt fogja bejelenteni, hogy az EKB is csökkenti a rátáját.

Ennek ellenére, bár az ECB hasonlóan a Bank of Englandhez gazdaságélénkítő csomaggal állt elő a vírus gazdasági hatásainak tompítására, az EU monetáris politikáját meghatározó intézmény meghagyta a -0,5 százalékos kamatrátát.

A járvány gazdasági hatásainak enyhítésére a Bloomberg szerint a következőket jelentették be:

hosszú távú kölcsönöket nyújtanak bankoknak a likviditás növelésére;

120 milliárd eurós eszközvásárlást jelentett be;

kedvezőbb feltételek lesznek az ECB célzott hitelprogramjában.

Miközben angol és amerikai társai jóval nagyobb szabású gazdaságélénkítő eszközök bevetését jelentették be, Lagarde mozgástere kisebb, ugyanis az elődje már így is sok lehetőséget ellőtt a gazdaság élénkítésére, a negatív ráta máris árt a bankrendszernek, és rontja a pénzügyi stabilitást.