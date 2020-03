Maszk, laptop, burgonya: ezeket vennénk a neten

A kijárási korlátozások miatt elvileg fellendülhet az online vásárlás és kiszállítás piaca, de az ágazatban szereplő cégek egyelőre inkább visszaesést, vagy stagnálást tapasztalnak. A koronavírus-járvány terjedése miatt a felhasználók az online piactereken is egyre jobban keresik az egészségügyi termékeket, tartós élelmiszereket, a home office elterjedése miatt pedig az elektronikai cikkek forgalma is nő. A maszkok jelentősen drágultak, és a gyógykészítmények leírásában is előfordulnak valótlanságok, de figyelik az etikátlan hirdetéseket.

A koronavírus-járvány terjedése miatt Orbán Viktor március 11-én veszélyhelyzetet hirdetett, azt kérte, hogy aki teheti, maradjon otthon. A kormányfő mellett az egészségügyi szakemberek és virológusok is arra hívták fel a figyelmet, hogy minimálisra kell szorítani az emberek közötti találkozások, érintkezések számát.

Március 27-én aztán tovább szigorították az előírásokat, és kijárási korlátozásokat vezettek be. Az intézkedések miatt az elmúlt hetekben nagyon sok cég tért át home office-ra, mindez pedig alapjaiban változtathatja meg a vásárlási szokásainkat is. Az emberek sokkal ritkábban mozdulnak ki a lakásukból, ez pedig fel is lendítheti az online vásárlások forgalmát és a kiszállítást is, hiszen így szinte nem is kell kilépniük otthonukból.

Másrészt viszont nagyon sokaknak bizonytalanná vált a megélhetése, már most sokan elveszítették a munkájukat, és akiknek van még munkájuk sem biztos, hogy szívesen költekeznek, hiszen senki nem tudhatja biztosan, mit hoz a holnap. Emiatt pedig akár az is előfordulhat, hogy sokkal kevesebb terméket rendelünk meg online, hiszen ami nem létfontosságú, arra ilyen helyzetben kevesebbet költünk.

Visszaestek az online piacterek

A veszélyhelyzet bejelentése után szinte azonnal jelentősen visszaesett a forgalom - erről beszélt a Jófogás ügyvezetője. Palocsay Géza azt mondta, látogatottságban és hirdetésfeladásban is 15-20 százalékos visszaesést látnak, a hozzájuk tartozó használtautó.hu-n pedig 40 százalékkal esett vissza a keresések száma. Szerinte sok esetben még ha valaki a helyzet ellenére vásárolna is, a járvány miatt nem igazán tudják megnézni, kipróbálni az autókat.

A Jófogás egyébként egy nemzetközi cégcsoport tagja, Olaszországban, Spanyolországban és Ausztriában is van képviseletük, és hozzájuk képest itthon még mindig sokkal jobb a helyzet - mondta Palocsay, aki szerint a külföldi kapcsolatok sokat segítenek a folyamatok megértésében, a trendek olvasásában és a várható hatások kiszámításában.

Arról is beszélt, hogy hatalmas fellendülés után érte őket a sokk, hiszen a 2019-es rekordév volt a használtautó-piacon, és a Jófogás számára is csúcsévről beszélhetünk, kétszámjegyű növekedést tudtak produkálni. És az idei január, február is jó volt, aztán jött a hidegzuhany.

Viszont előre kell nézni, ezért a magánfelhasználóknak és a több mint négyezer céges partnerünknek (autókereskedők, kisebb webshopok, ingatlanos cégek, állásközvetítők) is csomagokat dolgoztunk ki - mondta Palocsay, minden partnerüknek ingyen plusz két hónappal meghosszabbítják a hirdetéseit, a most hirdetést feladó magánszemélyeknek pedig ingyenes előresorolást biztosítanak.

A használt termékek felé fordulhatnak az emberek

Palocsay szerint egyébként hosszabb távon fellendülés várható a használt áruk piacán, mert egyrészt a kijárási korlátozások miatt több ideje van az embereknek az online piactereken nézelődni, másrészt elképzelhető, hogy a vásárlóerő gyengülésével többen fordulnak a használt termékek felé.

Nagyjából erre számít Szanitter Áron, a Vatera ügyvezetője is. Szerinte a következő hónapokban sok bolt bezárhat, ezért a forgalom átterelődhet az internetes vásárlásra. Persze ellenhatásként ő is megemlítette, hogy ha sok ember elveszíti a munkáját, akkor nekik nem nagyon lesz miből költeniük, és egyébként is erősödhet a takarékoskodás.

A Vatera is szinte azonnal megérezte a változást, a veszélyhelyzet bejelentése után egy hét visszaesés következett, ezalatt körülbelül 30 százalékkal csökkent a keresések és az adásvételek száma is.

Aztán nagyjából egy hét után ugrásszerűen visszaálltak a korábbi számok.

Maszk, laptop, burgonya

Az elmúlt hetekben a Jófogáson és a Vaterán is valamelyest megváltoztak a leggyakoribb keresőszavak és a legnépszerűbb kategóriák. A Vaterán a gyűjtemény és antik, a divat, valamint a bútor és lakberendezés a három legnépszerűbb kategória, ezek nem változtak a járvány idején sem. Viszont a korábbi számaihoz képest sokkal népszerűbb lett az

egészség és szépségápolás (a maszk és a fertőtlenítőszerek miatt),

az élelmiszer, háztartás és vegyiáru ( a tartós élelmiszerek és a takarítószerek miatt),

illetve a papírírószer, irodatechnika (a home office és az otthon tanulás miatt).

A Jófogáson a top 20 keresőszó között megjelent

a harmadik helyen a maszk, vagy szájmaszk 168 000 alkalommal,

a negyedik helyen a laptop 98 000 alkalommal (ez korábban is benne volt a top 20-ban, de ahhoz képest közel 40%-os az emelkedés)

és a burgonya is 46 000 alkalommal.

Drágult a maszk, figyelik az etikátlan hirdetéseket

Nagyon élesen látszik, hogy drágultak a maszkok - mondta Szanitter Áron. Aki szerint az is megfigyelhető, hogy a megnövekedett kereslet miatt nagyobb átfutási idővel tudnak szállítani a maszkokat hirdetők. Egyébként nincs egyértelmű szabályozás arra vonatkozóan, hogy mi számít etikátlan áremelésnek, de ettől függetlenül a Vatera a saját szempontjai szerint figyeli ezt - hangsúlyozta Szanitter.

Ha túlságosan magas a maszk ára vagy például egyes gyógykészítmények leírásában valótlanságok vannak, akkor inaktiválják a hirdetést, amit aztán a hirdetőnek a megfelelő módosítás után lehetősége van aktiválni. Volt néhány ilyen eset az elmúlt hetekben - mondta a cégvezető.

A Vateránál az is látszik, hogy a járvány miatt a szállítási módok tekintetében is átalakultak valamennyire a vásárlói igények. A személyes átvétel csökkent, a futáros kézbesítés viszont jelentősen nőtt, az utóbbi időszakban 34-ről 44 százalékra növekedett, tehát az összes szállítás közül ennyit visznek ki futárral a megrendelő lakásához. Ez szintén amiatt lehet, hogy nagyon sokan otthon vannak, meg tudják oldani, hogy átvegyék, és nem is nagyon szeretnének kimozdulni a lakásukból.

Több kutyakaja és görkori

Megkerestük a Magyar Postát, hogy a csomagküldő szolgáltatásuknál érzékelnek-e forgalomnövekedést, vagy esetleg csökkenést. Válaszukban azt írják, hogy egyelőre csak a nemzetközi küldeményforgalomban tapasztaltak lassulást, majd fennakadásokat. A belföldi küldeményeknél a mennyiségek egyelőre változatlanok.

A csomagok tekintetében azonban a feladóknál (e-kereskedőknél) tapasztaltak némi átrendeződést. „A veszélyhelyzet elrendelését követően megnőtt például a háztartási tisztítószereket és kozmetikumokat forgalmazó webshopok forgalma, ehhez hasonlóan az állateledel forgalmazóktól is nagyobb mennyiségeket szállítunk a megrendelőknek, márciushoz képest több kerékpárt vagy görkorcsolyát és az otthoni munkához és/vagy tanuláshoz szükséges műszaki/informatikai eszközt kézbesítünk. A belföldi postai forgalomban a következő hetekben sem számítunk komolyabb változásokra" - írják.

Munkahely helyett otthonra

A Foxpostnál sem tapasztalnak komolyabb változásokat, a március kifejezetten erős volt - mondta Bengyel Ádám, a cég vezérigazgatója. A következő hetekre némi erősödéssel számolnak, ugyanis húsvétkor mindig megnő a csomagfeladások száma.

A Hajtás Pajtás biciklis futárszolgálatnál azonban jelentősen lecsökkent a szállítások száma. Kürti Gábor, a cég vezetője azt mondta, hogy különösen nagy a változás például az V. kerületben, ahol a Hajtás Pajtás a GLS alvállalkozójaként működik. Ebben a kerületben arányaiban kevesen laknak, rengeteg kávézó, étterem, iroda, minisztérium és egyéb intézmény van, a rendelések 98 százaléka ilyen helyekről jött, most viszont, mivel sokan home office-ra váltottak, nagyon lecsökkent a csomagok száma.

Megnőtt viszont az olyan szállítások aránya, amikor nem cégek között megy a csomag, hanem egy cég és a home office-ban lévő alkalmazottak között.

Amikor bejelentették a veszélyhelyzetet, az volt az utóbbi idők egyik legdurvább napja nálunk. Rengeteg laptopot és telefont vittünk ki a home office-ban lévő emberekhez

- mondta Kürti. Azóta többnyire már dokumentumokat, aláírnivalókat visznek ki, és „ megnyúltak" a fuvarok, a belső kerületi irodák helyett a külső kerületek lakásaiba, és az agglomerácós településekre viszik a küldeményeket. „Korábban egy bank átküldött egy dokumentumot egy másik helyen lévő részlegébe, hogy ott három ember aláírja, most viszont már három különböző helyre, ennek a három embernek a lakásaihoz kell elvinnünk a küldeményt" - részletezte Kürti.

Vegyék meg a maszkot a maminak, és vigyék is el neki

A Hajtás Pajtás kap olyan megbízásokat is, amikor valaki megkéri őket, hogy menjenek be a vásárló által megjelölt üzletbe, ott vegyenek meg bizonyos dolgokat (maszkot, fertőtlenítőszereket), és azt vigyék el valakinek. Általában az idős szülőknek, nagyszülőknek rendelnek ilyen fuvarokat, a vevő ilyenkor előre fizet, és megírja, hogy melyik boltban vegyük meg a szükséges dolgokat - mondta Kürti.

A Hajtás Pajtásnak Rómában is volt futárszolgálata, az a cég már nem az övék, de nagyon jóban vannak azokkal, akik jelenleg csinálják, és rendszeresen meg is kérdezik őket, hogy mi a helyzet odakint. A tapasztalataik szerint a kinti folyamatok két-három héten belül megjelennek nálunk is. Ott is jelentős kijárási korlátozások vannak, ezért már szinte mindent a futárok visznek, nem ritka, hogy sört is szállíttatnak velük - mesélte Kürti.

Szerinte nagy szerencséjük van azzal, hogy már bevezették az azonnali fizetési rendszert, mert így még könnyebb elkerülni a fertőzésveszélyes készpénzhasználatot. Emellett bevezették az érintésmentes szolgáltatást, egy zacskót tartanak az ügyfél elé, akik abba rakják bele, és abból szedik ki saját kezűleg a küldeményt, amihez a futárnak így egyáltalán nem is kell hozzáérnie.